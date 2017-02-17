наверх
Новости Архангельска
18 февраля, суббота 00:26
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Антонина Драчева: Форум – это возможность обменяться мнениями, узнать о проблемах

XII Поморский строительный форум все ближе. Растет и число его гостей, выступающих, участников. Среди них депутат областного Собрания, генеральный директор ООО «Беломорский лес», занимающегося деревянным домостроением, Антонина Драчева.

«Беломорский лес» - компания производственная, но как только мы поняли, что можем сами строить дома из наших конструкций, мы организовали строительную компанию и с тех пор принимаем участие во всех мероприятиях строительной отрасли, в первую очередь в Поморском строительном форуме. «Участие в предстоящем 2-3 марта мероприятии важно для нас, - говорит Антонина Драчева, - поскольку есть возможность обменяться мнениями, узнать что думают участники стройиндустрии о той или иной проблеме. К тому же важно посмотреть на других, себя показать, понять, чем «дышат» конкуренты».

Антонина Драчева заявлена на форуме не только как участник, но еще и выступает с докладом о деревянном домостроении, в котором будет говорить о ситуации в этом сегменте рынка, о его проблемах и перспективах. В рамках круглых столов, как она полагает, будет интересно обсудить последние изменения в Градостроительном кодексе, касающиеся экспертизы проектной документации и деятельности саморегулируемых организаций в сфере строительства. «Думаю, что участникам форума – строителям, проектировщикам – было бы интересно узнать мнения по этому поводу руководителей и специалистов Госэкспертизы, Министерства строительства, СРО», - считает Антонина Андреевна.

В последнее время много говорят о строительстве многоэтажных домов из дерева. В некоторых европейских странах такие дома уже есть. Существующие у нас нормативы, практически, не позволяют это делать.

«Наша компания строит трехэтажные многоквартирные дома, так как мы имеем соответствующие сертификаты огнестойкости и пожарной опасности на наши конструкции. - Лестничные клетки мы делаем из кирпича, а лестничные пролеты и перекрытия – серийные – железобетонные», - говорит Антонина Драчева и продолжает. - Что касается наших соседей, в частности, финнов, да, они умеют использовать свои ресурсы максимально и с пользой, импонирует их приверженность к экологичным материалам и в первую очередь к древесине. Конечно, их нормативы также обеспечивают пожарную безопасность при эксплуатации деревянных домов, только упор делается на средства пожаротушения: достаточное количество гидрантов, автоматические системы пожаротушения и т.д.».

Кстати, Минстрой России разрабатывает изменения в нормы проектирования, и новые Своды правил сегодня находятся на техническом редактировании в «Федеральном центре нормирования, стандартизации и оценки соответствия в строительстве». Пока сложно предположить насколько отечественные строители будут удовлетворены нововведениями, но по крайней мере то, о чем долго говорили - почти на «выходе».              

Напоминаем, что зарегистрироваться на участие в форуме можно здесь. Вся информация о мероприятии тут.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: korpo
просмотров: 31
дата: 17.02.17 | 23:41
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080