Архангельск: Новости компаний

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Арест дебиторской задолженности вынудил предприятие оплатить долги в бюджет

У судебных приставов Пинежского района на исполнении находилось несколько исполнительных производств в отношении одного из предприятий, занимающимся производством общестроительных работ.
Организация задолжала налоговых платежей, страховых и пенсионных взносов на достаточно крупную сумму - почти 980 тысяч рублей. Но добровольно исполнять свои обязательства и погашать задолженность в бюджет предприятие не спешило.

В ходе работы по исполнительному производству судебным приставом-исполнителем был наложен арест на дебиторскую задолженность.

Пока готовились документы на передачу дебиторки на торги, на депозитный счёт отдела судебных приставов по Пинежскому району поступила сумма долга в полном объёме. Как оказалось, чтобы дебиторская задолженность не была продана с торгов, а также с целью сохранения репутации заплатила задолженность организация-дебитор.

Кроме этого, за неисполнение судебных решений в срок для добровольного исполнения, был заплачен исполнительский сбор, который составил 150 тысяч рублей.
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автор: ssp
просмотров: 48
дата: 25.01.17 | 13:51
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