Архангельск: Новости компаний

У судебных приставов Пинежского района на исполнении находилось несколько исполнительных производств в отношении одного из предприятий, занимающимся производством общестроительных работ.

Организация задолжала налоговых платежей, страховых и пенсионных взносов на достаточно крупную сумму - почти 980 тысяч рублей. Но добровольно исполнять свои обязательства и погашать задолженность в бюджет предприятие не спешило.



В ходе работы по исполнительному производству судебным приставом-исполнителем был наложен арест на дебиторскую задолженность.



Пока готовились документы на передачу дебиторки на торги, на депозитный счёт отдела судебных приставов по Пинежскому району поступила сумма долга в полном объёме. Как оказалось, чтобы дебиторская задолженность не была продана с торгов, а также с целью сохранения репутации заплатила задолженность организация-дебитор.



Кроме этого, за неисполнение судебных решений в срок для добровольного исполнения, был заплачен исполнительский сбор, который составил 150 тысяч рублей.