Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Архангелогородцы могут поддержать благотворительный утиный заплыв Tele2 поддержала благотворительный заплыв резиновых утят, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».



Четвертый благотворительный утиный фестиваль пройдет в Воронцовском парке в Москве 27 мая 2017 года. В этот день несколько тысяч желтых резиновых уточек будут выпущены в центральный пруд парка и с помощью брандспойта поплывут к финишу по специально огороженному маршруту.



Цель благотворительного утиного заплыва − собрать средства в фонд поддержки детских социальных программ и привлечь внимание к инициативам социальных предпринимателей России. Участником фестиваля может стать житель любого города – для этого необходимо стать владельцем хотя бы одной резиновой уточки и зарегистрировать ее на сайте



Все зарегистрированные резиновые утята поборются за победу в гонке, а владельцы двух пловцов, которые первыми доберутся до финиша, и хозяин последней уточки получат призы Tele2: смартфон Samsung Galaxy A3, две SIM-карты с красивыми парными номерами и балансом в размере 1000 рублей.



Утиный заплыв – распространенное благотворительное мероприятие, которое проводится во многих странах мира. В России он был впервые организован в 2013 году фондом «Навстречу переменам», и с тех пор акция проходит ежегодно. В 2016 году в заплыве участвовало 3 000 утят. Все собранные средства были перечислены в фонд поддержки некоммерческих организаций, работающих для улучшения жизни детей и подростков и защиты их интересов.

Собранные на мероприятии средства будут переданы организациям, работающим с детьми.Четвертый благотворительный утиный фестиваль пройдет в Воронцовском парке в Москве 27 мая 2017 года. В этот день несколько тысяч желтых резиновых уточек будут выпущены в центральный пруд парка и с помощью брандспойта поплывут к финишу по специально огороженному маршруту.Цель благотворительного утиного заплыва − собрать средства в фонд поддержки детских социальных программ и привлечь внимание к инициативам социальных предпринимателей России. Участником фестиваля может стать житель любого города – для этого необходимо стать владельцем хотя бы одной резиновой уточки и зарегистрировать ее на сайте duckrace.ru . Приобрести желтых «спортсменов» также можно будет у организаторов в день проведения мероприятия.Все зарегистрированные резиновые утята поборются за победу в гонке, а владельцы двух пловцов, которые первыми доберутся до финиша, и хозяин последней уточки получат призы Tele2: смартфон Samsung Galaxy A3, две SIM-карты с красивыми парными номерами и балансом в размере 1000 рублей.Утиный заплыв – распространенное благотворительное мероприятие, которое проводится во многих странах мира. В России он был впервые организован в 2013 году фондом «Навстречу переменам», и с тех пор акция проходит ежегодно. В 2016 году в заплыве участвовало 3 000 утят. Все собранные средства были перечислены в фонд поддержки некоммерческих организаций, работающих для улучшения жизни детей и подростков и защиты их интересов. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Tele2 просмотров: 35

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