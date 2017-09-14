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Архангелогородцы могут заложить именной кирпич в стены жилкомплекса «Green Park»

сегодня 09:20
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16 сентября на стройплощадке первого в столице Поморья жилого комплекса, соответствующего европейским экологическим стандартам «Green Park», пройдет «Праздник кирпича».
 
 
 
 
 
 
 
 
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В субботу холдинг «Аквилон Инвест» проводит очередную Экскурсию по новостройкам. В конце поездки по стройплощадкам ее участники смогут оставить автограф на своем именном кирпиче и заложить его в кладку стены ЖК «Green Park», который возводится в квартале между ул. Выучейского – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – Набережная Северной Двины.  Кстати до 17 сентября при покупке 1-комнатной квартиры площадью 39,89 кв. м в этом жилом комплексе действует эксклюзивная скидка.
 
Записаться на экскурсию можно в офисах «Аквилон Инвест» - в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08 и в Северодвинске на Морской пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца), телефон: (8184) 52-00-00.
 
ЖК «Green Park» расположен в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. С верхних этажей будет открываться вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Рядом расположены три детсада, две школы, Северный Арктический федеральный университет, поликлиника, несколько торговых центров.
 
В настоящее время на 1-й очереди строительства завершена забивка свай и заливка бетонного ростверка, устройство опалубки монолитной рамы первого этажа и монтаж перекрытий техподполья. Строители заканчивают кладку стен 1-го этажа. На 2-й очереди выполнены земляные работы по устройству котлована, забивка пробных свай, погружение основного объема свай выполнено на 50%. Все этапы строительства курирует специалист-эколог.

Здании из 4 секций жилой площадью почти 22 тыс. кв. м строится по технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен 770 мм. Для отделки фасадов используется кирпич двух цветов. Применяется современный утеплитель на кровле и в техподполье. Дом строится с малым количеством углов, чтобы создать лучшие условия для естественного освещения в квартирах. Для остекления применяются  энергоэффективные многокамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием, которое пропускает тепло внутрь и не выпускает наружу. Жилые помещения будут иметь дополнительную шумоизоляцию.
 
Всего ЖК «Green Park» в 318 квартир, спроектированных с использованием передовых европейских планировок «Разумные метры». 2 мая начнется продажа 158 квартир в первой очереди комплекса. Среди них 10 студий площадью 27 кв. м, 30 однокомнатных квартир площадью от 29 до 39 кв. м, 50 евро-двухкомнатых – от 40 до 43 кв. м, 58 евро-трехкомнатных – от 56 до 60 кв. м и 10 евро-четырехкомнатных площадью 68 кв. м.
 
В основу проекта дома впервые в Архангельске положена концепция жилого эко-комплекса в соответствии с требованиями международных стандартов экологического строительства, обеспечивающих комфортную и безопасную жизнь человека. Как в планировочных решениях, так и в благоустройстве территории использованы передовые достижений в эргономике и экологии, технологии экономии природных ресурсов. Проекту ЖК «Green Park» присвоен «Высокий» класс энергоэффективности.

Система теплоснабжения включает автоматизированный тепловой пункт с датчиками наружной температуры воздуха, энергоэффективными теплообменниками, насосами нового поколения, индивидуальные поквартирные приборы учета и радиаторы с терморегуляторами. В доме устанавливается собственная система фильтрации воды, а также система контроля протечек, позволяющая оперативно реагировать на потери в системе водоснабжения. Места общего пользования оборудуются энергоэффективными светодиодным освещением с микроволновыми акустическими датчиками движения. Предусмотрен монтаж малошумных лифтов без машинного отделения, с частотными преобразователями, позволяющими экономить 50% электроэнергии. Все это ведет к сокращению энергопотребления и, вследствие, экономии затрат по коммунальным платежам. В здании предусмотрены специальные помещения для консьержей и система видеонаблюдения на всей территории комплекса, видеодомофоны с цветными монитороми в каждой квартире.

Комплексное благоустройство прилегающей территории выполняется на основе технологии «Двор, свободный от машин» по единой green-концепции. Планируется разбивка собственного всесезонного парка с аллеями, ландшафтный эко-дизайн озеленения, прокладка пешеходных тротуаров из палубной доски, установка детской игровой площадки с веревочным парком и площадки для  отдыха с малыми архитектурными формами из натурального дерева, уличных тренажеров, освещение территории с использованием светодиодных фонарей. Изначально создаются условия для раздельного сбора мусора. Отдельная площадка предназначена для выгула собак со специализированными контейнерами и пакетами для отходов. Вся прилегающая к дому территория оборудуется дренажной системой, обеспечивающей эффективное водоотведение. Также во дворе предусмотрена зона Wi-Fi. Помимо закрытого паркинга, оборудованного системой фильтрацией воздуха с газоанализаторами, будет сделана открытая автостоянка, в том числе с местами для маломобильных групп населения.

Необходимо отметить, что по городской программе развития застроенных территорий, на участке строящегося ЖК «Green Park» холдингом «Аквилон Инвест» было расселено 4 аварийных деревянных дома, в которых проживало 55 человек.
Автор: akviloninvest
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