Архангельск: Новости компаний

Применение судебным приставом мер принудительного исполнения заставило жителя Архангельска заплатить долг в полном объёме.
На исполнение судебным приставам Исакогорского округа Архангельска поступил исполнительный лист в отношении гражданина С. о взыскании с него страховых взносов на сумму более 255 тысяч рублей.
Будучи уведомленным о возбужденном исполнительном производстве, должник, тем не менее, в срок для добровольного исполнения решение суда не исполнил. Продолжая работать по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель установил, что гражданин С. официально трудоустроен, в связи с чем было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. Кроме этого, стало известно, что гражданину С. на праве собственности принадлежит автомобиль «Опель Астра». В качестве меры принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем был вынесен запрет на проведение регистрационных действий с автотранспортом.
Через несколько дней гражданин С. появился у судебных приставов и не с пустыми руками, а с необходимой для оплаты долга суммой денежных средств. Как пояснил сам гражданин С., он не захотел, чтобы принудительные меры «висели» на нём.
Надо сказать, если бы мужчина исполнил свои обязательства в срок для добровольного исполнения, ему не пришлось бы платить исполнительский сбор, который, кстати, составил почти 20 тысяч рублей.