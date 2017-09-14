Архангелогородец стал победителем всероссийского конкурса агропроектов

Они представляли более чем 50 регионов страны, сферой профессиональных интересов которых является агропромышленный комплекс.



Программа форума включала образовательные мероприятия, в рамках которых участники рассматривали вопросы современных экологических технологий в агропромышленном комплексе, а также мастер-классы и выставки, направленные на содействие в профессиональном становлении в отрасли и личностном развитии. Кроме того, на форуме прошли интерактивы, связанные с тематикой смены, содержательные лекции от профильных экспертов, а также интенсивные тренинги по развитию надпрофессиональных компетенций: коммуникативности, умению работать в команде, постановке и достижению цели, публичным выступлениям.



В рамках смены для участников прошёл всероссийский грантовый конкурс «Конвейер проектов», в котором участвовали самые перспективные молодые специалисты и представили свои социально значимые инициативы. На церемонии закрытия были объявлены имена участников, рекомендованных к получению грантовой поддержки на реализацию в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Победителем конкурса также стал представитель Архангельской области Антон Пономарев со своим проектом «Развитие сельских территорий «Наследие XXI века».



Помимо интенсивной образовательной программы, молодые люди оценили насыщенную культурную и спортивную программы. Каждый вечер участники форума могли оценить яркие выступления на творческих конкурсах «Минута славы», «Краса форума «Ростов-2017», «Голос». В течение всех образовательных дней на территории действовали интерактивные площадки от официальных партнеров. Традиционно на форуме спортивные тренеры провели состязания по волейболу и баскетболу, а также организовали сдачу норм ГТО.



Организаторами форума выступили Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Ростовской области и Комитет по молодежной политике Ростовской области.