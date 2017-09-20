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Архангельская торгово-промышленная палата укрепляет деловые международные связи

сегодня 23:06
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На базе Архангельской торгово-промышленной палаты состоялась рабочая встреча Президента палаты Василия Сидоровского с официальной делегацией из Норвегии.
 
 
 
 
 
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Делегация из Норвегии прибыла в Архангельск в преддверии Маргаритинской ярмарки. В частности, приехал мэр Вардё Роберт Йенсен, руководитель отдела экономики и культуры муниципалитета Вардё Рейдульф Эрвик, депутат областного собрания Финнмарка Реми Странд, Председатель Народной Академии Вардё Уле Клаудиуссен и генеральный директор АО «Вардё ПроМор» Турбьёрн Ходне.
 
Иностранных гостей заинтересовал экономический и инвестиционный потенциал Поморья. Норвежцы приехали с намерением расширить имеющиеся у них контакты с бизнес-структурами области, а также установить новые деловые связи.
 
Президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области Василий Сидоровский поприветствовал гостей и отметил, что одним из важных направлений деятельности Архангельской торгово-промышленной палаты является укрепление деловых международных связей.
 
«По завершению мероприятий деловой части Маргаритинской ярмарки мы ожидаем реальных проектов и заключения соглашений о сотрудничестве. Еще на прошлой встрече я говорил о том, что мы готовы открыть представительство Архангельской ТПП в Вардё», - сказал Василий Сидоровский.
 
В свою очередь, мэр Вардё Роберт Йенсен отметил, что всегда рад приезжать в Архангельск.
 
«Мы рады, что Вы пригласили нас в столицу Поморья. У нас серьезные намерения по работе с Архангельской торгово-промышленной палатой и по возможным совместным проектам в рамках программы «Колларктик»», - отметил Роберт Йенсен.
 
Участники встречи обсудили результаты визита Турбьёрна Ходне в Архангельскую ТПП в июле этого года. Тогда стороны договорились о сотрудничестве в сфере поставок древесины, реализации проектов в рамках программы «Коллартик», возможностях экспорта и импорта между городами-побратимами.
 
Напомним, что уже завтра состоится торжественное открытие деловой части Маргаритинской ярмарки. Представители делегации из Норвегии примут участие в Российско-норвежской научно-практической конференции «Организация прибрежного и любительского рыболовства».
Автор: Ксюша Д.
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