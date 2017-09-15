Архангельская торгово-промышленная палата запускает новую услугу по лесоэкспертизе

Обучение проходило в Северном Арктическом федеральном университете им. М.В. Ломоносова. Эксперты получили знания в области контроля качества и ведения учетной документации по приему и сдаче лесоматериалов и другой продукции. Изучили основы таксации и лесного товароведения, пороки древесины, государственные стандарты и технические условия на продукцию лесозаготовительного производства и лесосплава, основные условия поставки лесоматериалов и другой продукции.«Независимая экспертиза - это необходимый элемент для становления экономических отношений между субъектами предпринимательской деятельности, производителями, продавцами, потребителями. Торгово-промышленная палата Архангельской области организовывает и проводит различные виды экспертиз с участием высокопрофессиональных и признанных экспертов в своих отраслях. Повышение квалификации наших экспертов в области лесоматериалов является особенно важным в свете разработки на федеральном уровне Профессионального стандарта в лесной отрасли», - прокомментировал Президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области Василий Сидоровский.Напомним, что Торгово-промышленная палата Архангельской области оказывает услуги по экспертизе оборудования, сырья, материалов, продовольственных и непродовольственных товаров. Экспертизы проводятся также и на основании решений судов разных инстанций и следственных органов.Многолетний опыт и высокий профессионализм экспертов в области оказания экспертных услуг позволяет своевременно предотвратить или успешно решить возможные проблемы несоответствий количества и качества товаров, находящихся в обороте организации.Контакты:Центр экспертизы, сертификации и оценки ТПП Архангельской областиАрхангельск, проспект Троицкий, 52, 10 этаж, офис 1044.Руководитель Центра – Александр Игоревич Гайкинтелефон: 8 (8182) 21-11-58e-mail: ocenka@tpparh.ru