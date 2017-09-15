Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
14.09.17
1512
13.09.17
952
14.09.17
778
13.09.17
669
14.09.17
656
14.09.17
535
13.09.17
523
реклама
реклама
Новости компаний
14.09.17
194
13.09.17
168
13.09.17
153
13.09.17
146
13.09.17
120
14.09.17
118
14.09.17
113
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Архангельская торгово-промышленная палата запускает новую услугу по лесоэкспертизе

вчера 22:44
69 0
Эксперты Архангельской торгово-промышленной палаты получили удостоверения о повышении квалификации по курсу «Основные технические условия по приему и сдаче лесоматериалов». Это позволяет оказывать услуги по экспертизе лесоматериалов и лесопродукции.
 >
Обучение проходило в Северном Арктическом федеральном университете им. М.В. Ломоносова. Эксперты получили знания в области контроля качества и ведения учетной документации по приему и сдаче лесоматериалов и другой продукции. Изучили основы таксации и лесного товароведения, пороки древесины, государственные стандарты и технические условия на продукцию лесозаготовительного производства и лесосплава, основные условия поставки лесоматериалов и другой продукции.
 
«Независимая экспертиза - это необходимый элемент для становления экономических отношений между субъектами предпринимательской деятельности, производителями, продавцами, потребителями. Торгово-промышленная палата Архангельской области организовывает и проводит различные виды экспертиз с участием высокопрофессиональных и признанных экспертов в своих отраслях. Повышение квалификации наших экспертов в области лесоматериалов является особенно важным в свете разработки на федеральном уровне Профессионального стандарта в лесной отрасли», - прокомментировал Президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области Василий Сидоровский.
 
Напомним, что Торгово-промышленная палата Архангельской области оказывает услуги по экспертизе оборудования, сырья, материалов, продовольственных и непродовольственных товаров. Экспертизы проводятся также и на основании решений судов разных инстанций и следственных органов.
 
Многолетний опыт и высокий профессионализм экспертов в области оказания экспертных услуг позволяет своевременно предотвратить или успешно решить возможные проблемы несоответствий количества и качества товаров, находящихся в обороте организации.
 
Контакты:
Центр экспертизы, сертификации и оценки ТПП Архангельской области
Архангельск, проспект Троицкий, 52, 10 этаж, офис 1044.
Руководитель Центра – Александр Игоревич Гайкин
телефон: 8 (8182) 21-11-58
e-mail: ocenka@tpparh.ru
 
Автор: Ксюша Д.
69 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
В архангельских автобусах начали действовать универсальные электронные проездные
Новости компаний | Новости раздела
 
Предстартовое собрание любителей сразиться в КВН состоится в Архангельске
Предстартовое собрание любителей сразиться в КВН состоится в Архангельске
В Архангельске состоится традиционное собрание новичков и опытных КВНщиков перед стартом нового сезона.
вчера 22:56
69
 
Заявление на ежемесячную денежную выплату можно подать в электронном виде
Заявление на ежемесячную денежную выплату можно подать в электронном виде
В Архангельской области насчитывается более 107 тысяч получателей ежемесячных денежных выплат.
вчера 22:46
76
 
Краеведческая акция стартует в библиотеках Архангельска
Краеведческая акция стартует в библиотеках Архангельска
В муниципальных библиотеках Архангельска проходит акция «Архангельск из века в век. Краеведение начинается с улицы», посвященная Дню краеведческих знаний, который отмечается 19 сентября.
вчера 22:44
78
 
Архангельская торгово-промышленная палата запускает новую услугу по лесоэкспертизе
Архангельская торгово-промышленная палата запускает новую услугу по лесоэкспертизе
Эксперты Архангельской торгово-промышленной палаты получили удостоверения о повышении квалификации по курсу «Основные технические условия по приему и сдаче лесоматериалов». Это позволяет оказывать услуги по экспертизе лесоматериалов и лесопродукции.
вчера 22:44
70
 
Ломоносовская библиотека приглашает северян на курсы ораторского мастерства
Ломоносовская библиотека приглашает северян на курсы ораторского мастерства
Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова вновь приглашает на курсы ораторского мастерства.
вчера 19:20
97
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080