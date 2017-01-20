Архангельск: Новости компаний

21-22 января в столице состоится XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», на котором будут подведены итоги работы за пятилетний период и намечены цели, задачи и план работы.

Участие в съезде примет делегация из Архангельской области. В составе делегации Игорь Аюпов - член генерального совета партии, Павел Браун - кандидат для избрания в состав генерального совета партии (секретарь ПО Североонежское), Игорь Годзиш - глава административного центра субъекта РФ, Вадим Дудников - кандидатура для избрания заместителем секретаря РО по проектной деятельности, Виктор Новожилов - председатель закособрания субъекта РФ, Игорь Орлов - губернатор Архангельской области, Ольга Подолян - делегат избранный от РО партии, Александр Поликарпов - руководитель региональной общественной приёмной председателя партии, Виталий Фортыгин - секретарь регионального отделения и Александр Шубин – руководитель регионального исполнительного комитета регионального отделения партии.



Главную оценку «Единой России» на выборах 18 сентября поставили люди, которые, отдавая свои голоса за «Единую Россию», поддержали и программу партии. Именно поэтому в первый день съезда будут работать дискуссионные площадки, посвященные реализации разделов предвыборной программы. «На семи дискуссионных площадках вместе с нашими первичными, местными отделениями, вместе с экспертами, вместе с членами правительства мы проанализируем: что уже удалось сделать, что предстоит сделать в краткосрочной и долгосрочной перспективе для достижения заданного результата», - рассказал секретарь генсовета Сергей Неверов.

Названия площадок будут соответствовать разделам программы: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». По окончании работы площадок об основных итогах реализации предвыборной программы и задачах на 2017 год будет доложено председателю партии. В повестке съезда также избрание руководящих органов партии - Высшего и Генерального советов, председателя партии, центральной контрольной комиссии. Перед началом пленарного заседания состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов с участием всех секретарей региональных отделений, которое утвердит повестку съезда.

Высший совет избирается из числа выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав могут, в том числе, входить беспартийные, напомнил Неверов. «Если мы говорим о губернаторском корпусе, то речь идет о руководителях тех регионов, где уровень подготовки был высоким», - рассказал Неверов.

Что же касается Генерального совета (численный состав – 170 человек), то в основу формирования будут предложены те же принципы (результаты выборов). По уставу предусмотрена минимальная 15% ротация. На предстоящем съезде она коснется порядка 50 членов Генсовета, являющихся секретарям первичных и местных отделений, а также 25 человек (это секретари региональных отделений, которые стали депутатами ГД и членами Совета Федерации).



«В общей сложности ротация персонального состава ГС превысит, по моим оценкам, 50%», -заявил Неверов.

По окончании Съезда состоится заседание избранного Генерального совета, где будет избран на альтернативной основе секретарь Генсовета и Президиум.