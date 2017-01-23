Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Архангельские энергетики: «Техника не выдерживала, но мы продолжали работать» В первые дни 2017 года в Поморье установилась аномально морозная погода. Минус 40-45 градусов – таких температур жители Архангельска не припомнят. У большинства горожан не заводились автомобили, лишний раз люди не выходили из дома. Пытаясь согреться, жители деревянных домов включали электрообогреватели на полную мощность.



3 января кабельная линия 6 кВ в районе Московского проспекта в Архангельске, которая питает деревянные жилые дома в квартале от ул. Смольный буян до ул. Павла Усова, не выдержала и вышла из строя. Целый микрорайон в новогодние праздники остался без света. Возможности запитать потребителей от другой линии не было – необходимо было срочно восстанавливать поврежденный кабель.



По звонку диспетчера бригада специалистов участка по ремонту кабельных линий Архангельского РЭС во главе с мастером Артуром Левченко оперативно прибыла на место и приступила к восстановительным работам. Земля промерзла на 70 см в глубину до самого кабеля. Чтобы добраться до него, необходимо было копать траншею. Пригнали два трактора – один с ковшом, другой с гидроклином – устройством для разработки грунта и раскалывания бетона. Бригада работала без отдыха до 5 часов утра, понимая, что электроснабжение надо восстановить как можно скорее. «Конечно, все устали, но никто из бригады не жаловался. Все выполняли поставленную задачу - вернуть людям свет», - говорит мастер Артур Левченко.



По его словам, самым сложным было именно добраться до кабеля, который проложен под асфальтированным тротуаром. Земляные работы 3 января продолжались до полуночи, затем до 5 утра энергетики занимались восстановлением поврежденного кабеля, установкой соединительных муфт.



Утром 4 января их сменила другая бригада во главе с мастером Сергеем Десневым. Трактор с гидроклином, не выдержав мороза, вышел из строя. Замерзшую в камень землю энергетики продолжили разрывать отбойными молотками. Потребителей на время работ запитали от двух дизель-генераторов 400 кВт и 100 кВт, которые энергетики подключили к трансформаторным подстанциям (от них нагрузка непосредственно распространяется по домам). Дизель-генераторы с нагрузкой не справлялись, поэтому пришлось включать потребителей попеременно. «Мы также обнаружили повреждение автомата в комплектной трансформаторной подстанции, - рассказывает Сергей Деснев. – Поменяли автомат. Крепежные болты к нему пришлось крутить голыми руками - в рукавицах там не подобраться. Пальцы сводило от мороза. Работали попеременно, грелись горячим чаем из термоса и возле печки-буржуйки в бригадном автомобиле».



На месте повреждения кабеля энергетики поставили соединительную муфту, но кабель не выдержал предварительных испытаний. Пришлось искать второе место повреждения и снова отбойными молотками рыть мерзлую землю. Работа была уже закончена, но во время испытаний электролабораторией кабель вновь не выдержал и повредился в третий раз. Для ликвидации технологического нарушения были дополнительно привлечены сотрудники подрядной организации. Кроме того, смежная сетевая компания предоставила еще один дизель-генератор 300 кВт. Бригада Архангельского РЭС работала до тех пор, пока штатная схема электроснабжения не была восстановлена к вечеру 5 января.



Так прошли новогодние каникулы сотрудников «Архэнерго», которые в условиях лютого холода работали практически круглосуточно, чтобы восстановить людям нормальное электроснабжение. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 55

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