Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Архангельские кадастровики консультируют северян по вопросам недвижимости Кадастровая палата отвечает на вопросы граждан, связанные с учетом объектов недвижимости. Ниже приводим ответы на часто задаваемые из них. Как получить кадастровый паспорт объекта недвижимости?



До 01.01.2017 правоотношения, возникающие в связи с осуществлением государственного кадастрового учета недвижимого имущества, регулировал Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре), согласно которому внесенные в государственный кадастр недвижимости (далее – ГКН) сведения предоставлялись, в том числе, в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости.



С 01.01.2017 правоотношения, возникающие в связи с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, а также ведением Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) и предоставлением содержащихся в нем сведений, регулируются Федеральным



В соответствии с частями 6, 8 Закона №218-ФЗ, приказами Минэкономразвития России от 25.12.2015 №975, от 20.06.2016 №378 предоставление сведений ЕГРН в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости не предусмотрено.



Вместе с тем, сведения ГКН, содержавшиеся в разделах кадастрового паспорта объекта недвижимости, с 01.01.2017 могут быть представлены заявителю в виде выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.



Предусмотрена ли пошлина за осуществление государственного кадастрового учета?



Действующим законодательством не предусмотрена плата за осуществление государственного кадастрового учета. Вместе с тем, Законом №218-ФЗ установлены случаи, когда государственный кадастровый учет не может быть осуществлен без одновременной государственной регистрации прав. Таким образом, в указанных случаях взимается государственная пошлина за осуществление государственной регистрации прав, размер которой установлен статьей 333.33 Налогового



В течение какого времени необходимо осуществить государственную регистрацию права на «временный» земельный участок, учтенный в ГКН по правилам Закона о кадастре?



До 01.01.2017 при поставке на кадастровый учет образованным земельным участкам в ГКН присваивался «временный» статус. В силу положений Закона №218-ФЗ, приказа Минэкономразвития России от 16.12.2015 №943 сведения ГКН с 01.01.2017 считаются сведениями, содержащимися в ЕГРН. При включении сведений из ГКН в ЕГРН сведениям со статусом «временные» сохраняется такой статус до момента государственной регистрации права на объект недвижимости либо до момента государственной регистрации аренды, если объектом недвижимости является земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, но не позднее 01.03.2022. Таким образом, государственную регистрацию права на «временный» земельный участок, учтенный в ГКН по правилам Закона о кадастре, необходимо осуществить до 01.03.2022.



Как внести в ЕГРН сведения о контактном адресе правообладателя?



Чтобы внести в ЕГРН сведения об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе правообладателя объекта недвижимости, собственнику объекта недвижимости или его законному представителю необходимо представить в филиал Кадастровой палаты, либо в один из офисов МФЦ заявление установленной формы. Форма заявления об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН, о внесении сведений в ЕГРН заинтересованным лицом, о внесении в ЕГРН записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, записей о наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, отдельных записей о правообладателе, а также отдельных дополнительных сведений об объекте недвижимости утверждена приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 №920.



Внесение сведений в ЕГРН осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня приема соответствующего заявления. До 01.01.2017 правоотношения, возникающие в связи с осуществлением государственного кадастрового учета недвижимого имущества, регулировал Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре), согласно которому внесенные в государственный кадастр недвижимости (далее – ГКН) сведения предоставлялись, в том числе, в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости.С 01.01.2017 правоотношения, возникающие в связи с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, а также ведением Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) и предоставлением содержащихся в нем сведений, регулируются Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон №218-ФЗ).В соответствии с частями 6, 8 Закона №218-ФЗ, приказами Минэкономразвития России от 25.12.2015 №975, от 20.06.2016 №378 предоставление сведений ЕГРН в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости не предусмотрено.Вместе с тем, сведения ГКН, содержавшиеся в разделах кадастрового паспорта объекта недвижимости, с 01.01.2017 могут быть представлены заявителю в виде выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.Действующим законодательством не предусмотрена плата за осуществление государственного кадастрового учета. Вместе с тем, Законом №218-ФЗ установлены случаи, когда государственный кадастровый учет не может быть осуществлен без одновременной государственной регистрации прав. Таким образом, в указанных случаях взимается государственная пошлина за осуществление государственной регистрации прав, размер которой установлен статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.До 01.01.2017 при поставке на кадастровый учет образованным земельным участкам в ГКН присваивался «временный» статус. В силу положений Закона №218-ФЗ, приказа Минэкономразвития России от 16.12.2015 №943 сведения ГКН с 01.01.2017 считаются сведениями, содержащимися в ЕГРН. При включении сведений из ГКН в ЕГРН сведениям со статусом «временные» сохраняется такой статус до момента государственной регистрации права на объект недвижимости либо до момента государственной регистрации аренды, если объектом недвижимости является земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, но не позднее 01.03.2022. Таким образом, государственную регистрацию права на «временный» земельный участок, учтенный в ГКН по правилам Закона о кадастре, необходимо осуществить до 01.03.2022.Чтобы внести в ЕГРН сведения об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе правообладателя объекта недвижимости, собственнику объекта недвижимости или его законному представителю необходимо представить в филиал Кадастровой палаты, либо в один из офисов МФЦ заявление установленной формы. Форма заявления об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН, о внесении сведений в ЕГРН заинтересованным лицом, о внесении в ЕГРН записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, записей о наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, отдельных записей о правообладателе, а также отдельных дополнительных сведений об объекте недвижимости утверждена приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 №920.Внесение сведений в ЕГРН осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня приема соответствующего заявления. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fkprosreestr29 просмотров: 76

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть