Архангельск: Новости компаний

Гражданин Л., являясь нотариусом и имея в собственности квартиру в жилом доме, использовал данное жилое помещение для осуществления своей профессиональной деятельности. Это создавало неудобства для жильцов дома.

В Архангельской области судебные приставы заставили нотариуса не использовать жилое помещение не по назначению.

Постоянные посетители, очереди во время часов приёма граждан создавали неудобства для жильцов дома. В результате председатель ТСЖ обратился в суд для разрешения конфликта. Суд вынес решение: признать незаконными действия гражданина Л. по использованию жилого помещения не по назначению и обязать Л. прекратить использовать данное помещение в качестве офиса нотариуса.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав — исполнитель ОСП по Онежскому району установил должнику срок для добровольного исполнения решения суда. Однако нотариус продолжал вести приём граждан в своей квартире. Судебный пристав вынес постановление о взыскании с гражданина Л. исполнительского сбора, установил новый срок, разъяснив последствия уклонения от исполнения требований исполнительного документа.

Заплатив исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, нотариус предпочёл подчиниться закону. Неоднократные выходы судебного пристава — исполнителя с целью проверки исполнения судебного решения показали, что нарушенные права жильцов дома восстановлены: квартира закрыта, приём граждан в помещении не осуществляется, все вывески о графике приёма сняты.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.