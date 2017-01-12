Архангельск: Новости компаний

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Архангельские семьи приглашают принять участие в областной игре «Звёздный клуб»

В феврале стартует игра «Звёздный клуб» для объединений молодых семей, действующих по всей Архангельской области.
Основной этап игры начинается с 20 февраля, но заявки на участие в ней принимаются на электронную почту zvezdclub@mail.ru до 19 февраля. 

Вместе с заявкой команда должна направить видеоролик «Визитная карточка» в формате wmv продолжительностью не более 3-5 минут, в котором должно быть: название клуба, его отличительная особенность и девиз. 

В социальной сети «Вконтакте» создана специальная групп, где будут вывешиваться задания творческой, спортивной, интеллектуальной и социальной направленности и где есть вся необходимая информация об игре.

После подведения итогов все участники игры получат памятные подарки и благодарности, а победитель будет отмечен призом, дипломом и кубком. 

Игра организована Областным центром поддержки молодой семьи с целью развития и поддержки объединения молодых семей Поморья.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Вера Л.
просмотров: 52
дата: 12.01.17 | 17:46
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