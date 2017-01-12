Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Архангельские семьи приглашают принять участие в областной игре «Звёздный клуб» В феврале стартует игра «Звёздный клуб» для объединений молодых семей, действующих по всей Архангельской области. Основной этап игры начинается с 20 февраля, но заявки на участие в ней принимаются на электронную почту zvezdclub@mail.ru до 19 февраля.



Вместе с заявкой команда должна направить видеоролик «Визитная карточка» в формате wmv продолжительностью не более 3-5 минут, в котором должно быть: название клуба, его отличительная особенность и девиз.



В социальной сети



После подведения итогов все участники игры получат памятные подарки и благодарности, а победитель будет отмечен призом, дипломом и кубком.



Игра организована Областным центром поддержки молодой семьи с целью развития и поддержки объединения молодых семей Поморья. Вместе с заявкой команда должна направить видеоролик «Визитная карточка» в формате wmv продолжительностью не более 3-5 минут, в котором должно быть: название клуба, его отличительная особенность и девиз.В социальной сети «Вконтакте» создана специальная групп, где будут вывешиваться задания творческой, спортивной, интеллектуальной и социальной направленности и где есть вся необходимая информация об игре.После подведения итогов все участники игры получат памятные подарки и благодарности, а победитель будет отмечен призом, дипломом и кубком.Игра организована Областным центром поддержки молодой семьи с целью развития и поддержки объединения молодых семей Поморья. zvezdclub@mail.ru Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Вера Л. просмотров: 52

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