Архангельск: Новости компаний

Архангельские семьи приглашают принять участие в областной игре «Звёздный клуб»
В феврале стартует игра «Звёздный клуб» для объединений молодых семей, действующих по всей Архангельской области.
Основной этап игры начинается с 20 февраля, но заявки на участие в ней принимаются на электронную почту zvezdclub@mail.ru до 19 февраля.
Вместе с заявкой команда должна направить видеоролик «Визитная карточка» в формате wmv продолжительностью не более 3-5 минут, в котором должно быть: название клуба, его отличительная особенность и девиз.
В социальной сети «Вконтакте» создана специальная групп, где будут вывешиваться задания творческой, спортивной, интеллектуальной и социальной направленности и где есть вся необходимая информация об игре.
После подведения итогов все участники игры получат памятные подарки и благодарности, а победитель будет отмечен призом, дипломом и кубком.
Игра организована Областным центром поддержки молодой семьи с целью развития и поддержки объединения молодых семей Поморья.
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