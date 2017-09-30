Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
29.09.17
904
28.09.17
875
28.09.17
794
29.09.17
791
29.09.17
604
29.09.17
588
29.09.17
581
реклама
реклама
Новости компаний
28.09.17
148
28.09.17
128
28.09.17
122
28.09.17
120
28.09.17
117
28.09.17
116
28.09.17
111
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Архангельские судебные приставы проведут «День единого приёма граждан»

сегодня 20:30
45 0
12 октября с 14 до 20 часов во всех структурных подразделениях, а также аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу пройдёт «День единого приема граждан».
 >
В рамках «Дня единого приема граждан» всем обратившимся будет оказана юридическая помощь  по вопросам исполнения судебных решений, а также предоставлена возможность узнать о наличии непогашенной задолженности и возможность её оплатить.

Граждане, являющиеся сторонами исполнительного производства, смогут ознакомиться с материалами исполнительного производства, узнать о действиях, проведенных судебным приставом-исполнителем, получить необходимые консультации.

В областном центре «День единого приема граждан» пройдет по адресам:

1) г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30  (Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу);
2) г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 87б  (Отделы судебных приставов по Ломоносовскому и Октябрьскому округам г.Архангельска);
3) г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 12 (Межрайонный отдел судебных приставов по особо важным исполнительным производствам);
4) г. Архангельск, ул. Маяковского, д.1,  (Отдел судебных приставов по Соломбальскому округу г. Архангельска);
5) г. Архангельск, ул. Штурманская, д.1 (Отдел судебных приставов по Исакогорскому округу г. Архангельска);
6) г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д.1 (Одел судебных приставов по Приморскому району Архангельской области).

В районах Архангельской области «День единого приема граждан» пройдет по адресам районных отделов судебных приставов.

Записаться на прием можно по телефону 8 (8182) 41-16-03. Обратившимся на приём при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, подтверждающий полномочия.
Автор: ssp
45 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельский «Потешный двор» закроет летний сезон в первых числах октября
Новости компаний | Новости раздела
 
Сотрудники Арктического спасательного центра покатали детей на аэроходе
Сотрудники Арктического спасательного центра покатали детей на аэроходе
Для участников военно-патриотических объединений и спортивных секций прошло интересное знакомство с аэроходом - спасательным средством, которое может передвигаться по воде, льду и даже песку!
сегодня 20:35
45
 
Итоги недели краеведческих знаний подвели в библиотеках Архангельска
Итоги недели краеведческих знаний подвели в библиотеках Архангельска
В сентябре в муниципальных библиотеках города Архангельска состоялись мероприятия в рамках цикла «Сентябрь – месяц просветительства», посвященные Дню знаний, Дню краеведческих знаний и 80-летию Архангельской области.
сегодня 20:32
45
 
Архангельские судебные приставы проведут «День единого приёма граждан»
Архангельские судебные приставы проведут «День единого приёма граждан»
12 октября с 14 до 20 часов во всех структурных подразделениях, а также аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу пройдёт «День единого приема граждан».
сегодня 20:30
46
 
Информацию о размере и остатке маткапитала можно получить на сайте ПФР
Информацию о размере и остатке маткапитала можно получить на сайте ПФР
Получить информацию о размере или остатке материнского капитала и сформировать соответствующую справку можно онлайн – в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда.
сегодня 20:22
36
 
Рыбный день: В Мексике выпал дождь из рыбы
Рыбный день: В Мексике выпал дождь из рыбы
Удивительные новости приходят к нам с другого конца земного шара: на Северо-востоке Мексики в городе Тампико (штат Тамаулипас) прошел легкий дождь, из которого выпали рыбы!
сегодня 20:21
39
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080