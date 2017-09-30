Архангельские судебные приставы проведут «День единого приёма граждан»

В рамках «Дня единого приема граждан» всем обратившимся будет оказана юридическая помощь по вопросам исполнения судебных решений, а также предоставлена возможность узнать о наличии непогашенной задолженности и возможность её оплатить.Граждане, являющиеся сторонами исполнительного производства, смогут ознакомиться с материалами исполнительного производства, узнать о действиях, проведенных судебным приставом-исполнителем, получить необходимые консультации.В областном центре «День единого приема граждан» пройдет по адресам:1) г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30 (Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу);2) г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 87б (Отделы судебных приставов по Ломоносовскому и Октябрьскому округам г.Архангельска);3) г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 12 (Межрайонный отдел судебных приставов по особо важным исполнительным производствам);4) г. Архангельск, ул. Маяковского, д.1, (Отдел судебных приставов по Соломбальскому округу г. Архангельска);5) г. Архангельск, ул. Штурманская, д.1 (Отдел судебных приставов по Исакогорскому округу г. Архангельска);6) г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д.1 (Одел судебных приставов по Приморскому району Архангельской области).В районах Архангельской области «День единого приема граждан» пройдет по адресам районных отделов судебных приставов.Записаться на прием можно по телефону 8 (8182) 41-16-03. Обратившимся на приём при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, подтверждающий полномочия.