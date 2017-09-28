Архангельские туристы снова вернулись в Турцию

Количество путешественников, покинувших пределы России, в сравнении с прошлым годом возросло на 41%. Наибольшее количество выехавших за границу клиентов Tele2 из Архангельской области посетили Турцию. В прошлом году она не попала даже в десятку самых посещаемых северянами стран из-за ограничений на поездки россиян в Турцию, однако в 2017 году снова возглавила топ наиболее популярных мест для отдыха. Ранее верхнюю строчку рейтинга Турция занимала в 2014 году, а в 2015 попадала в первую пятерку.В качестве места для курортного отдыха северяне выбирали также Испанию и Тунис. Среди европейских стран в числе лидеров оказались Великобритания, Финляндия, Испания и Норвегия. Популярностью продолжили пользоваться поездки в Белоруссию, Украину и Абхазию. Среди экзотических стран, где побывали жители региона, оказались: Кабо-Верде, Гайана, Кувейт, Маврикии, Оман, Перу, Сейшелы.Количество исходящих минут и объем интернет-трафика у выезжавших за границу северян осталось на прошлогоднем уровне. При этом количество отправленных текстовых сообщений выросло на 4%.Голосовой трафик в путешествиях по России у жителей Архангельской области год к году вырос на 6%. В апреле Tele2 запустила новую линейку тарифов «Мой Tele2», на которой действуют льготные условия во время поездок по стране: все входящие бесплатны, а исходящие на номера России расходуются из пакета минут.В июне-августе 2017 года клиенты Tele2 из Архангельской области больше всего минут проговорили в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Вологде. В четыре раза выросло потребление интернет-трафика. На всех тарифах Tele2 в поездках по стране (кроме Республики Крым и Севастополя) интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, что позволяет клиентам компании пользоваться мобильным интернетом без дополнительных затрат.