Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Архангельские врачи поделились с московскими коллегами наработками по экзоскелету Теоретическую часть обучения, в том числе методику тренировок с экзоскелетом для пациентов с травматической болезнью спинного мозга провела доцент кафедры Бондаренко Е.Г. С 30 января по 3 февраля 2017 года в Москве состоялось обучение первой группы специалистов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Реабилитация с применением экзоскелета (оборудования для роботизированной механотерапии) пациентов с нарушением локомоторных функций на втором и третьем этапе реабилитации».



Рабочая программа разработана сотрудниками кафедры физической культуры и медицинской реабилитации Северного государственного медицинского университета.



Теоретическую часть обучения, в том числе методику тренировок с экзоскелетом для пациентов с травматической болезнью спинного мозга провела доцент кафедры Бондаренко Е.Г. Опыт внедрения экзоскелета в архангельских клиниках был встречен с большим интересом обучающимися. Практические навыки отрабатывались под руководством специалистов «ЭкзоАтлета».



В обучении приняли участие врачи, инструкторы лечебной физкультуры и специалисты по адаптивной физической культуре из 11 медицинских и медико-социальных учреждений г. Москвы, а также Серпухова, Новосибирска, Тулы и Архангельска.

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