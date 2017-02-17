Архангельск: Новости компаний

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Архангельские врачи поделились с московскими коллегами наработками по экзоскелету

Теоретическую часть обучения, в том числе методику тренировок с экзоскелетом для пациентов с травматической болезнью спинного мозга провела доцент кафедры Бондаренко Е.Г.
С 30 января по 3 февраля 2017 года  в Москве состоялось обучение первой группы специалистов по  дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Реабилитация с применением экзоскелета (оборудования для роботизированной механотерапии) пациентов с нарушением локомоторных функций на втором и третьем этапе реабилитации».

Рабочая программа разработана сотрудниками кафедры физической культуры и медицинской реабилитации Северного государственного медицинского университета. 

Теоретическую часть обучения, в том числе методику тренировок с экзоскелетом для пациентов с травматической болезнью спинного мозга провела доцент кафедры Бондаренко Е.Г. Опыт внедрения экзоскелета в архангельских клиниках был встречен с большим интересом обучающимися. Практические навыки отрабатывались под руководством специалистов «ЭкзоАтлета». 

В обучении приняли участие врачи, инструкторы лечебной физкультуры и специалисты по адаптивной физической культуре из 11 медицинских и медико-социальных учреждений г. Москвы, а также Серпухова, Новосибирска, Тулы и Архангельска.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: korpo
просмотров: 31
дата: 17.02.17 | 23:50
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