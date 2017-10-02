Архангельских рестораторов научат правильно снимать еду
сегодня 10:02
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На деловом форуме «Поморская HORECA» мастер покажет, как надо правильно, красиво, а главное, аппетитно фотографировать еду.
Мероприятие пройдет в Архангельске 10 ноября и соберет на площадке Молодежного центра Архангельской области (пр. Ломоносова, 269) владельцев и управляющих гостиницами, хостелов, кафе, ресторанов, баров, кейтеринговых компаний, а также специалистов высшего и среднего звена. Перед ними выступит пул федеральных и региональных спикеров и экспертов. Одним из них будет архангелогородец Дмитрий Коробов.
Он известен в регионе и за его пределами и как руководитель архангельской школы робототехники «be_robotics», и как профессиональный фотограф. Опыт работы Дмитрия в сфере фотографии более 8 лет. Дмитрий занимается рекламными съемками любого уровня сложности. За восемь лет успел поработать в Архангельске с такими заведениями общественного питания и торговли, как «Коферум, «Бочка», «Братья гриль», «Буфет-Royal», «Паратов», «Почтовая контора», «Старый Тифлис», ТД «Пять Звезд» и другими.
Дмитрий - владелец фотостудии bearded_studio, участник мастер-классов Эмина Кулиева (New York), Софи Черных, Сергея Максимишина (Санкт-Петербург), Дана Хечо (Украина), Игоря Сахарова (Санкт-Петербург), Ильи Рашапа (Санкт-Петербург), Алисы Еронтьевой (Москва), Олега Титяева (Москва) и других мастеров.
На его счету организация и проведение арт-проектов: "Ночь музеев в Гостиных дворах", «Фото-форум», «Территория творчества». В списке его партнеров такие компании, как ТЕЛЕ2, АЦБК, "Пять звезд", "Здоровье и Милосердие", "Benetton" и др. За плечами Дмитрия Коробова - съемки чемпионата России по лыжным гонкам в "Малиновке" (Архангельская область) и съемки этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Touring» в Москве. К этому следует добавить, что мастер увлекается философией и психологией фотографии и что на сегодняшний день он еще и владелец компании «Be_Coffee & Tea» (кофе с собой).
Исходя из портфолио Дмитрия Коробова, мастер-класс от него ожидается не просто информативным, но по-настоящему творчески интересным.
«Я буду рассказывать про то, как можно снять вкусно блюдо. Поэтому участникам, в частности, владельцам ресторанов стоит непременно прийти на это мероприятие. Будет возможность набраться опыта и получить информацию с кем лучше работать, - говорит Дмитрий. - Чаще всего на фуд-съемке фотограф работает в паре с кем-то: это либо непосредственно ресторатор, либо фуд-дизайнер, либо шеф-повар, который присутствует на съемке и озвучивает нюансы. Бывает и такое, когда заведение очень щепетильно подходит к фуд-съемке: чтобы не было нарушения нормативных актов, отслеживаются все мелочи, о которых нельзя прочитать ни в книге, ни в интернете. Я буду рассказывать о том, как сделать так, чтобы участники процесса поняли друг друга и результат получился правильный».
Напомним, регистрация желающих принять участие в мероприятии как в роли просто участника, так и спонсора продолжается
здесь.
Тел. для справок: +7-960-005-28-36; +7-902-192-85-03. E-mail: mvk@krao29.ru; cen@krao29.ru.