Архангельский ЦБК произвел 11-миллионную тонну картонной продукции

На первой машине комбината, выпускающей картон для плоских слоев (крафтлайнер), более двух лет назад произошло существенное обновление. Модернизация осуществлялась в рамках первого этапа приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция производства картона», включенного Министерством промышленности и торговли РФ в перечень приоритетных лесных инвестпроектов. Это была очень масштабная работа, связанная с установкой нового оборудования размольно-подготовительного отделения, с полной заменой сеточной части КДМ-1, выполнением обширного перечня не только механомонтажных, но и строительных мероприятий.Для успешного решения поставленных задач потребовались большие усилия и координация деятельности многих подразделений, служб Архангельского ЦБК, представителей подрядных и проектных организаций.Реализация данного проекта велась поэтапно, с осуществлением тщательной подготовки. Проведение сказалось на улучшении физико-механических показателей картонной продукции, вырабатываемой на КДМ-1, а соответственно, и росте её конкурентоспособности на рынках сбыта.Как рассказала начальник отдела планирования и реализации продукции службы директора по экономике АЦБК Ольга Котлова, предыдущий производственный рубеж в 10 миллионов тонн был достигнут 20 ноября 2013 года. Рубеж в 9 миллионов тонн преодолён в июне 2010-го. Планируется, что к выработке 12 миллионов тонн персонал КДМ-1 подойдет примерно к 2020 году.