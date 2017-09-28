Архангельский филиал Кадастровой палаты провел специализированную лекцию

С докладами выступили и.о. начальника отдела предоставления сведений Ольга Шерсткова, и.о. начальника межрайонного отдела Марина Капустина и и.о. начальника отдела ведения архива Наталья Гладкова.Слушателям рассказали о порядке получения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), а также были освещены вопросы по выдаче копий документов, на основании которых внесены сведения в государственный кадастр недвижимости в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».По окончанию лекции был проведён бесплатный мастер-класс на тему «Получение сведений из ЕГРН при помощи электронных сервисов Росреестра», в котором приняли участие сотрудники ПАО «Ростелеком», МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и НАО.