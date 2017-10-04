Архангельский филиал Почты России проведет Международную неделю письма

В этом году открытие празднования Международной недели письма и Всемирного дня почты состоится 9 октября в здании Архангельского почтамта. В течение последующих семи дней гости и жители столицы Поморья смогут принять участие в гашении конвертов и открыток специальным штемпелем с переводной датой «Международная неделя письма». Операторы связи будут ставить памятный оттиск в течение всей недели с 9 по 15 октября на Главпочтамте по ул. Воскресенская, 5, ОПС 163000, окно №16.«Международная неделя письма – ежегодный праздник, посвященный работникам почты. Она призвана не только рассказать о работе почтовых служб, но и показать, что почтовикам удается идти в ногу со временем», – отметил директор УФПС Архангельской области – филиала ФГУП «Почта Росси» Григорий Бедрин.Одно из главных событий праздничной недели – торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017». В этом году в конкурсе приняли участие свыше 200 учащихся из образовательных учреждений со всей Архангельской области, а 16 работ победителей регионального этапа направлены на Всероссийский конкурс в Москву.Справочно:Первая Международной неделя письма проводилась в СССР в 1957 году. По этому поводу была выпущена особая марка: на фоне полушарий Земли изображен белый голубь, несущий в клюве конверт.