Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.07.17
1992
03.07.17
1464
04.07.17
1409
03.07.17
1330
04.07.17
1267
04.07.17
1093
04.07.17
1065
реклама
реклама
Новости компаний
03.07.17
127
03.07.17
119
03.07.17
91
04.07.17
81
03.07.17
81
04.07.17
77
03.07.17
76
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Архангельский художник поделился летними впечатлениями на выставке в библиотеке

вчера 23:41
47 0
В Соломбальской библиотеке №5 им. Б.В. Шергина открылась выставка работ архангельского художника Александра Яшкова « Этюды лета».
 
 
 >
Александр Николаевич – уроженец Холмогор. Восемь классов окончил в поселке Боброво Приморского района, учился в Архангельском лесотехническом техникуме, где занимался в студии изобразительного искусства. После срочной службы вернулся в Боброво. Позднее получил военную специальность.

Александр работает маслом, пастелью, увлекается графикой, выжиганием, резьбой по дереву, глиняной и деревянной скульптурой.

Заядлый охотник и рыбак, он прекрасно знает родную северную природу, знает и любит. И любовь эту стремится воплотить в красках.

Александр Николаевич делится с нами своими летними впечатлениями. О них вам расскажут его живописные и графические работы, выполненные на пленэре в Крыму, Великом Устюге, Архангельске, в разных уголках области и, конечно, Соломбалы.

Познакомиться с выставкой, где представлено около сорока работ, можно в часы работы библиотеки. Она будет работать до пятого августа, вход свободный.

Подробности о мероприятиях библиотеки можно узнать по тел.: 22- 50-45; 22-34-96 или в группе «Соломбальская библиотека им. Б. В. Шергина» социальной сети «Вконтакте».
                     
 
Автор: cbs
47 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Июльское повышение тарифов на услуги ЖКХ «поддержала» Почта России
Новости компаний | Новости раздела
 
Горячая линия по вопросам определения кадастровой стоимости состоится в Росреестре
Горячая линия по вопросам определения кадастровой стоимости состоится в Росреестре
В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу будет организована «горячая линия» по вопросам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
сегодня 00:09
46
 
В Москве прошёл благотворительный вечер «Цветы жизни»
В Москве прошёл благотворительный вечер «Цветы жизни»
Благотворительный фонд "Мы рядом" совместно с рестораном "ЖУКОVКА", провел благотворительный вечер "Цветы жизни".
сегодня 00:08
45
 
Книжная лужайка появилась вблизи окружной библиотеки в Маймаксе
Книжная лужайка появилась вблизи окружной библиотеки в Маймаксе
В Маймаксанской библиотеке №6 начал свою работу летний читальный зал «Книжная лужайка».
вчера 23:47
42
 
Представители вельского клуба молодой семьи взяли призы на всероссийской олимпиаде
Представители вельского клуба молодой семьи взяли призы на всероссийской олимпиаде
Представители клуба «Неразлучные друзья» Мартыновы приняли участие в Четвертой Всероссийской олимпиаде искусств «На волнах успеха», которая прошла в Крыму.
вчера 23:44
45
 
Архангельский художник поделился летними впечатлениями на выставке в библиотеке
Архангельский художник поделился летними впечатлениями на выставке в библиотеке
В Соломбальской библиотеке №5 им. Б.В. Шергина открылась выставка работ архангельского художника Александра Яшкова « Этюды лета».
вчера 23:41
48
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080