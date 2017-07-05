Архангельский художник поделился летними впечатлениями на выставке в библиотеке

Александр Николаевич – уроженец Холмогор. Восемь классов окончил в поселке Боброво Приморского района, учился в Архангельском лесотехническом техникуме, где занимался в студии изобразительного искусства. После срочной службы вернулся в Боброво. Позднее получил военную специальность.Александр работает маслом, пастелью, увлекается графикой, выжиганием, резьбой по дереву, глиняной и деревянной скульптурой.Заядлый охотник и рыбак, он прекрасно знает родную северную природу, знает и любит. И любовь эту стремится воплотить в красках.Александр Николаевич делится с нами своими летними впечатлениями. О них вам расскажут его живописные и графические работы, выполненные на пленэре в Крыму, Великом Устюге, Архангельске, в разных уголках области и, конечно, Соломбалы.Познакомиться с выставкой, где представлено около сорока работ, можно в часы работы библиотеки. Она будет работать до пятого августа, вход свободный.Подробности о мероприятиях библиотеки можно узнать по тел.: 22- 50-45; 22-34-96 или в группе «Соломбальская библиотека им. Б. В. Шергина» социальной сети «Вконтакте».