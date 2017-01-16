Архангельск: Новости компаний

На территории Архангельского Областного крематория в окрестностях поселка Рикасиха установили колумбарий (две колумбарные стены).

Сейчас администрация крематория ведет переговоры с администрацией Архангельска об установке таких стен скорби на всех кладбищах города, в том числе на Валдушках и прошедшем экспертизу новом кладбище в Маймаксе.

Услуга кремирования тел усопших родственников рассчитана на более удобное последующее ухаживание за местами погребения как с точки зрения уменьшения финансовых затрат, так и с точки зрения улучшения логистики.

После кремации прах умерших, помещенный в специальные капсулы, можно подзахоранивать в существующие могилы (есть возможность делать до 12 подзахоронений). Теперь, после установки колумбария, урну с прахом можно захоронить в соты колумбарных стен. В каждую из них можно уместить до двух капсул с прахом. Кроме того, в будущем крематорий планирует обустройство фамильных склепов, которые вмещают до шести урн.

Сегодня из 11 архангельских городских кладбищ действуют только три. Вот уже год Архангельский Областной крематорий предлагает северянам альтернативный, более экономичный способ захоронения усопших родственников. К услугам потребителя два зала прощания, возможно отпевание усопших служителем православной церкви.



На все вопросы о ценах и захоронениях в колумбарные стены крематория ответят по телефону: 8 (965) 734-77-14.