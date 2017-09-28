Архангельским пенсионерам будет оказана бесплатная юридическая помощь

Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приглашает пенсионеров Поморья на бесплатную юридическую консультацию, которая состоится 2 октября 2017 года в Архангельском городском культурном центре (пр. Приорова, д. 2). Мероприятие приурочено ко Дню пожилых людей, который отмечается во всём мире 1 октября, начиная с 1991 года.Трехчасовой прием проведут адвокаты, нотариусы, сотрудники областной прокуратуры, Пенсионного фонда, Отделения социальной защиты населения по городу Архангельску, регионального Министерства здравоохранения и Управления МВД России по Архангельской области.– Бесплатные консультации для людей старшего поколения мы проводим ежегодно, – отмечает начальник регионального Управления Минюста Сергей Михайловский, – И каждый раз мы убеждаемся, что ветеранам и пенсионерам как никому другому необходима возможность получить бесплатную юридическую помощь. Пожилые люди, как правило, не пользуются сетью Интернет, не всегда знают о своих правах и о том, как их отстоять. Так, в прошлом году на подобной консультации несколько пенсионеров с удивлением узнали о некоторых полагающихся им льготах и о порядке их получения.Юрконсультация будет работать с 14 до 17 часов в фойе первого этажа АГКЦ. Вход свободный, прием в порядке живой очереди.