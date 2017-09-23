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Архангельским семьям рассказали о мерах социальной поддержки мам и их младенцев

сегодня 13:03
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На территории региона около года действует закон «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», который определяет меры социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.
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Довольно часто к юристу Центра поддержки молодой семьи обращаются женщины по вопросу обеспечения питанием их детей. Действительно данная социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет путем обеспечения питанием существует и закреплена она в главе второй вышеназванного закона.

Юрист Центра поддержки молодой семьи Чапурина Алиса пояснила: «Условия и порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет утверждаются постановлением Правительства Архангельской области и назначаются по заключению врачей. Также существует возможность получения дополнительного ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до трех лет на обеспечение его питанием. Данное пособие назначается одному из родителей, являющемуся получателем ежемесячного пособия на ребенка, при наличии у такого родителя гражданства РФ в размере 408,80 рублей (в районах Крайнего Севера) и в размере 350,40 рублей (в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера)».

Полноценным питанием по заключению врачей обеспечиваются:

· беременные женщины со сроком беременности 22 недели и более на весь период беременности;
· кормящие матери на период кормления ребенка грудью или до достижения ребенком возраста 6 месяцев;
· дети в возрасте до 6 месяцев, находящиеся на искусственном вскармливании;
· дети от 6 месяцев до 2 лет, наблюдающиеся участковой педиатрической службой по месту жительства;
· дети в возрасте от двух 2 лет до 3 лет по медицинским показаниям.

Граждане, имеющие право на получение полноценного питания, для назначения продуктов питания должны обратиться к врачу в организацию здравоохранения по месту наблюдения.
Ознакомится с постановлением Правительства Архангельской области, порядком обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, узнать месторасположение пунктов выдачи бесплатного питания, перечень продуктов питания и другую  информацию можно на интернет сайте министерства здравоохранения Архангельской области.
Автор: Вера Л.
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