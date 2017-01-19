Архангельск: Новости компаний

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Архангельским старшеклассникам советуют попробовать свои силы перед госэкзаменами

Наверное, каждый ученик старших классов, и тем более его родители, с волнением ожидают время, когда приходит пора выпускных испытаний.
Как подготовиться к экзаменам, как успешно их выдержать – вот те вопросы, которые становятся актуальными для школьников 9-х и 11-х классов по окончании учебного года.

Безусловно, чтобы уверенно себя чувствовать на экзамене, нужно хорошо учиться. Но чтобы иметь представление, что такое ЕГЭ (ОГЭ), можно и нужно попытаться попробовать свои силы за несколько месяцев до начала выпускных испытаний, чтобы оценить себя и уровень своей подготовки.

Такую замечательную возможность - пройти предварительное тестирование - предоставляет школьникам государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр оценки качества образования» (г.Архангельск, пр.Ломоносова, 270). Он совместно с Федеральным центром тестирования и Федеральным институтом педагогических измерений с 27 февраля по 12 марта 2017 года  предлагает выпускникам 9 и 11 классов  проверить индивидуальный уровень подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ОГЭ) по математике, русскому языку, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, информатике. Прием заявок осуществляется до 30 января 2017 года.

Все подробности узнавайте по телефону (8182) 63-95-04 или на сайте.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Наталья Н.
просмотров: 64
дата: 19.01.17 | 17:23
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