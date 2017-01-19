Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Архангельским старшеклассникам советуют попробовать свои силы перед госэкзаменами Наверное, каждый ученик старших классов, и тем более его родители, с волнением ожидают время, когда приходит пора выпускных испытаний.



Безусловно, чтобы уверенно себя чувствовать на экзамене, нужно хорошо учиться. Но чтобы иметь представление, что такое ЕГЭ (ОГЭ), можно и нужно попытаться попробовать свои силы за несколько месяцев до начала выпускных испытаний, чтобы оценить себя и уровень своей подготовки.



Такую замечательную возможность - пройти предварительное тестирование - предоставляет школьникам государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр оценки качества образования» (г.Архангельск, пр.Ломоносова, 270). Он совместно с Федеральным центром тестирования и Федеральным институтом педагогических измерений с 27 февраля по 12 марта 2017 года предлагает выпускникам 9 и 11 классов проверить индивидуальный уровень подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ОГЭ) по математике, русскому языку, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, информатике. Прием заявок осуществляется до 30 января 2017 года.



Все подробности узнавайте по телефону (8182) 63-95-04 или на

Как подготовиться к экзаменам, как успешно их выдержать – вот те вопросы, которые становятся актуальными для школьников 9-х и 11-х классов по окончании учебного года.Безусловно, чтобы уверенно себя чувствовать на экзамене, нужно хорошо учиться. Но чтобы иметь представление, что такое ЕГЭ (ОГЭ), можно и нужно попытаться попробовать свои силы за несколько месяцев до начала выпускных испытаний, чтобы оценить себя и уровень своей подготовки.Такую замечательную возможность - пройти предварительное тестирование - предоставляет школьникам государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр оценки качества образования» (г.Архангельск, пр.Ломоносова, 270). Он совместно с Федеральным центром тестирования и Федеральным институтом педагогических измерений с 27 февраля по 12 марта 2017 года предлагает выпускникам 9 и 11 классов проверить индивидуальный уровень подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ОГЭ) по математике, русскому языку, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, информатике. Прием заявок осуществляется до 30 января 2017 года.Все подробности узнавайте по телефону (8182) 63-95-04 или на сайте. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Наталья Н. просмотров: 64

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