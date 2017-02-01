Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Архангельское телевидение снимает очередной сюжет о детях военного Архангельска С января 2016 года, в рамках благотворительной программы "Помним! Гордимся!Помогаем!", ТС "Сигма" совместно с АТВ реализуется телепроект о детях военного Архангельска, последних свидетелях ВОВ. Благотворительный телепроект "Помним! Гордимся! Помогаем!" отмечает свой первый день рождения, нашему благому начинанию исполняется ровно год.



Что такое год? Это 11 судеб , это 11 сюжетов-воспоминаний наших уважаемых земляков, ветеранов. Это рассказ о тяготах всех военных лет, которые пережиты вместе с Архангельском нашими героями, это сейчас им болше 80 лет, в суровых сороковых - это были мальчишки и девчонки, маленькие дети у которых война отняла самое ценное - детство и близких...



Они позрослели в одночасье, как и наша героиня. Чемакина Валентина Григорьевна родилась в 1931 году и в 10 лет никто не делал ей скидку на возраст. началась война и маленькая Валя была направлена на работу в шлюпочный цех Красной Кузницы, который находился на Мосеевом острове.



Родительский дом находился на Чумбаровке и Валечка холодными зимами 41го и 42го бегала пешком по Северной Двине, этот путь был намного короче, чем добираться через всю Соломбалу до рабочего цеха, где она помогала делать волокуши, которые имели очень важное стратегическое значение. Готовые волокуши надо было перетаскивать волоком по реке в Архангельск , откуда они сразу отправлялись на фронт.



30 января сильный северный ветер внес свои коррективы и мы не смогли отснять сюжет полностью, но мы хоть немного смогли представить, как тяжело было детям войны, в стужу, наперекор ветру они тянули волокуши через Северную Двину и мечтали не о материальных ценностях , о Победе мечтали дети военного Архангельска.



Мы, с ребятами из Архангельского телевидения очень замерзли на съемках, но счастливы от сознания, что делаем что-то очень важное и для наших ветеранов , и для всех будущих поколений Архангелогородцев!



Благотворительный телепроект создается АТВ в рамках благотворительной программы "Помним! Гордимся! Помогаем!" ТС "Сигма", при поддержке депутата Государственной Думы Дмитрия Юркова. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Светлана Р. просмотров: 42

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