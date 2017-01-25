Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Автомир Nissan стал дарить выгоду за скорость! Автомир на пр. Московском 35, официальный дилер автомобилей Nissan в Архангельске, запустил акцию «Выгода за скорость». Автомир Nissan стал дарить выгоду за скорость!



Автомир на пр. Московском 35, официальный дилер автомобилей Nissan в Архангельске, запустил акцию «



Всё очень просто: новый клиент получает выгоду в размере 20 тыс. руб. на любой Nissan из наличия при условии, что внесет предоплату за автомобиль до конца января.



Достаточно лишь: Автомир на пр. Московском 35, официальный дилер автомобилей Nissan в Архангельске, запустил акцию « Выгода за скорость ».Всё очень просто: новый клиент получает выгоду в размере 20 тыс. руб. на любой Nissan из наличия при условии, что внесет предоплату за автомобиль до конца января. Позвонить в дилерский центр +7 (8182) 462 264

Выбрать автомобиль из наличия

Внести предоплату до конца января 2017 года

И вы получаете гарантированную выгоду 20 000 руб. или эквивалент суммы в виде дополнительного оборудования, скидки на КАСКО и т.п.



Поспешите! Количество автомобилей ограничено.

Предложение действительно до конца января 2017 года.



Подробности по телефону +7 (8182) 462 264

Ждем Вас и ваших друзей на пр. Московском 35. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Avtomir29 просмотров: 39

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