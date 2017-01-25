наверх
Новости Архангельска
25 января, среда 15:05
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Автомир Nissan стал дарить выгоду за скорость!

Автомир на пр. Московском 35, официальный дилер автомобилей Nissan в Архангельске, запустил акцию «Выгода за скорость».
Автомир Nissan стал дарить выгоду за скорость!

Автомир на пр. Московском 35, официальный дилер автомобилей Nissan в Архангельске, запустил акцию «Выгода за скорость».

Всё очень просто: новый клиент получает выгоду в размере 20 тыс. руб. на любой Nissan из наличия  при условии, что внесет предоплату за автомобиль до конца января.

Достаточно лишь:
  • Позвонить в дилерский центр +7 (8182) 462 264
  • Выбрать автомобиль из наличия
  • Внести предоплату до конца января 2017 года

И вы получаете гарантированную выгоду 20 000 руб. или эквивалент суммы в виде дополнительного оборудования, скидки на КАСКО и т.п.

Поспешите! Количество автомобилей ограничено.
Предложение действительно до конца января 2017 года.

Подробности по телефону +7 (8182) 462 264
Ждем Вас и ваших друзей на пр. Московском 35.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Avtomir29
просмотров: 39
дата: 25.01.17 | 13:47
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080