Архангельск: Новости компаний

Автомир Nissan стал дарить выгоду за скорость!
Автомир на пр. Московском 35, официальный дилер автомобилей Nissan в Архангельске, запустил акцию «Выгода за скорость
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Всё очень просто: новый клиент получает выгоду в размере 20 тыс. руб. на любой Nissan из наличия при условии, что внесет предоплату за автомобиль до конца января.
Достаточно лишь:
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Позвонить в дилерский центр +7 (8182) 462 264
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Выбрать автомобиль из наличия
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Внести предоплату до конца января 2017 года
И вы получаете гарантированную выгоду 20 000 руб. или эквивалент суммы в виде дополнительного оборудования, скидки на КАСКО и т.п.
Поспешите! Количество автомобилей ограничено.
Предложение действительно до конца января 2017 года.
Подробности по телефону +7 (8182) 462 264
Ждем Вас и ваших друзей на пр. Московском 35.