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Архангельск: Новости компаний

     

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Автопарк Почты России в миниатюре появился в почтовых отделениях

В почтовых отделениях по всей стране поступили в продажу игрушечные модели машин, являющиеся копиями автомобилей, используемых Почтой России. Модели УАЗ «Hunter», Лада «4х4» («Нива») и микроавтобус.
Модели выполнены из металла и имеют инерционный механизм. При их производстве используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов. Стоимость коллекционных моделей - от 500 рублей.

Возросший интерес к брендированной продукции Почты России является подтверждением улучшения отношения к самой Почте, к качеству предоставления услуг. Увеличение продаж брендированных игрушек один из ярких сигналов увеличения лояльности клиентов разных возрастов и социальных групп.

В будущем ассортимент представленных моделей будет расширен, поэтому коллекционеры и любители игрушек смогут собрать весь автопарк Почты России, в том числе фургон УАЗ («Буханку»), Ладу «Ларгус», «ГАЗель», КамАЗ с полуприцепом и другие модели.

Стоит отметить, что на сегодняшний день автопарк Почты России насчитывает более 17 000 единиц транспорта. Общая протяженность магистральных и региональных почтовых маршрутов превышает 2,8 млн км.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: postarh
просмотров: 43
дата: 27.01.17 | 19:02
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