Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Автопарк Почты России в миниатюре появился в почтовых отделениях В почтовых отделениях по всей стране поступили в продажу игрушечные модели машин, являющиеся копиями автомобилей, используемых Почтой России. Модели УАЗ «Hunter», Лада «4х4» («Нива») и микроавтобус. Модели выполнены из металла и имеют инерционный механизм. При их производстве используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов. Стоимость коллекционных моделей - от 500 рублей.



Возросший интерес к брендированной продукции Почты России является подтверждением улучшения отношения к самой Почте, к качеству предоставления услуг. Увеличение продаж брендированных игрушек один из ярких сигналов увеличения лояльности клиентов разных возрастов и социальных групп.



В будущем ассортимент представленных моделей будет расширен, поэтому коллекционеры и любители игрушек смогут собрать весь автопарк Почты России, в том числе фургон УАЗ («Буханку»), Ладу «Ларгус», «ГАЗель», КамАЗ с полуприцепом и другие модели.



Стоит отметить, что на сегодняшний день автопарк Почты России насчитывает более 17 000 единиц транспорта. Общая протяженность магистральных и региональных почтовых маршрутов превышает 2,8 млн км. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: postarh просмотров: 43

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