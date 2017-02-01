Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Балтинвестбанк на 20% увеличил количество пользователей дистанционных сервисов Запуск новой версии интернет-банка БАЛТИНВЕСТБАНК-ONLINE и BALTINVESTBANK Mobile в сентябре 2016г помог увеличить количество пользователей дистанционных сервисов на 20% на конец года. При этом прирост объема он-лайн операций составил 60%.



Сейчас доля пользователей мобильного приложения составляет порядка 80% от общего количества пользователей он-лайн сервисов Банка. Наибольшей популярностью из предлагаемых Банком дистанционных операций пользуются денежные переводы, оплата услуг сотовых и телеоператоров, пополнение электронных кошельков, а также открытие вкладов Банка он-лайн.



«Мы полностью возобновили работу интернет-банка и мобильного приложения в феврале 2016 года и на сегодняшний день у 50% клиентов Банка из числа физических лиц есть заключенные договора дистанционного банковского обслуживания», - комментирует Председатель Правления Константин Яковлев.



Напомним, что новая версия интернет-банка и мобильного приложения отличается не только актуальным дизайном и удобной навигацией, но и расширенным набором функций. Теперь клиенты Банка могут удаленно совершать все необходимые финансовые операции всего в несколько кликов.



Более подробную информацию о дистанционном банковском обслуживании можно получить на официальном сайте Банка, а также по телефону справочной службы 8-800-333-93-93 (звонок по России бесплатный). Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: baltinvestbank просмотров: 40

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