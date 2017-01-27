Архангельск: Новости компаний

Количество вкладчиков БАЛТИНВЕСТБАНКа из числа физических лиц за 2016 год увеличилось более чем на 20%, а розничный депозитный портфель Банка по итогу года превысил 27 млрд. рублей.

Количество вкладчиков БАЛТИНВЕСТБАНКа из числа физических лиц за 2016 год увеличилось более чем на 20%, а розничный депозитный портфель Банка по итогу года превысил 27 млрд. рублей.



Наиболее популярным в линейке депозитов Банка в 2016 году стал срочный вклад «Абсолютный ЧЕМПИОН +» с минимальным взносом от 10 000 рублей. В портфеле пассивов свыше 70% всех открытых вкладов относится именно к этому продукту.



В настоящее время БАЛТИНВЕСТБАНК предлагает своим клиентам широкую линейку депозитов для физических лиц на гибких условиях с доходностью до 9,75% годовых в рублях и до 1,7% в валюте. Кроме этого, при открытии любого вклада Банк предоставляет возможность бесплатно оформить международную пластиковую карту платежной системы VISA или MasterCard. Все держатели такой карты могут бесплатно подключить интернет-банк и мобильный банк.



Более подробную информацию о тарифах по вкладам БАЛТИНВЕСТБАНКа можно получить на официальном сайте Банка, а также по телефону справочной службы 8-800-333-93-93 (звонок по России бесплатный).