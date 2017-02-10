Архангельск: Новости компаний

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Балтинвестбанк запустил новую программу автокредитования

С 7 февраля 2017 года Балтинвестбанк запустил новую программу автокредитования «Подержанный автомобиль у официального дилера».
По ее условиям клиент может оформить кредит на подержанный иностранный автомобиль до 10 лет, в том числе  российской сборки, на льготных условиях.

Процентные ставки по программе варьируются от 19 до 21%. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости авто. Срок кредитования от 24 до 60 месяцев. Кредит предоставляется на сумму от 100 тыс. до 3,5 млн. рублей. При этом показатель пробега не ограничен.

При оформлении полиса страхования жизни, здоровья и потери трудоспособности в офисах банка, процентная ставка снижается на 1,25%-2,75% в зависимости от срока кредита и вида страховой программы. На дополнительное уменьшение ставки на 0,5% также могут рассчитывать клиенты, которые уже имеют положительную кредитную историю в Балтинвестбанке.

Кроме того, для всех  программ автокредитования с КАСКО смягчаются требования к оформлению полиса КАСКО. Теперь клиент может застраховать автомобиль по риску "Ущерб" только на условиях "Полная гибель" и существенно снизить стоимость полиса КАСКО.

 Более подробную информацию о тарифах по автокредитам Балтинвестбанка можно получить на официальном сайте Банка, а также по телефону справочной службы 8-800-333-93-93 (звонок по России бесплатный).
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: baltinvestbank
просмотров: 15
дата: 10.02.17 | 10:09
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