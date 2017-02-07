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Архангельск: Новости компаний

     

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Балтинвестбанк запустил новый сервис денежных переводов

С 6 февраля 2017 года клиентам Балтинвестбанка доступен новый сервис переводов, который позволяет перевести деньги с карты на карту или с карты на счет всего за несколько минут. Данной услугой может воспользоваться любой посетитель сайта.
Переводы осуществляются в рублях между держателями карт платежных систем VISA или MasterCard, которые могут быть выпущены любыми российскими банками. При проведении платежа через сервис переводов достаточно знать всего лишь номер карты или счета получателя.

Также пользователи могут осуществлять переводы со своего мобильного телефона или планшета.
Важно, что осуществить перевод можно только с карты, поддерживающей технологию 3D-Secure, которая гарантирует абсолютную безопасность использования сервиса. Зачисление денежных средств на карту получателя зависит от банка-эмитента и, как правило, происходит  в течение нескольких часов. Размер комиссии зависит от суммы перевода и рассчитывается автоматически.

При этом пополнение карт Балтинвестбанка с карт сторонних эмитентов осуществляется совершенно бесплатно.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: baltinvestbank
просмотров: 37
дата: 07.02.17 | 11:43
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