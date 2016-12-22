Архангельск: Новости компаний

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Банк УРАЛСИБ провел ипотечный Круглый стол с участием риелторов и застройщиков

Банк УРАЛСИБ в Санкт-Петербурге провел ипотечный Круглый стол с участием застройщиков и риелторов.
В мероприятии, которое состоялось 15 декабря в здании Санкт-Петербургского филиала, приняли участие представители ведущих агентств недвижимости и строительных компаний.
 
Участники Круглого стола обсудили действующие ипотечные программы Банка УРАЛСИБ, новые возможности для клиентов, приобретающих недвижимость с использованием ипотечных программ Банка, а также перспективы сотрудничества с партнерами.

«Банк УРАЛСИБ активно наращивает позиции в розничном кредитовании в регионе. Так, за 10 месяцев 2016 года объемы выдачи ипотечных кредитов в СЗФО выросли более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – отметил Николай Сидорук, заместитель Управляющего филиалом по Розничному бизнесу Банка УРАЛСИБ в Санкт-Петербурге. – А в петербургских отделениях Банка по результатам последних месяцев объемы выдачи ипотечных кредитов выросли в 5 раз по сравнению с 1-м кварталом. В этой связи было важно обсудить ситуацию на рынке и перспективы сотрудничества с нашими партнерами, которые продают жилье конечному потребителю и получить  от них «обратную связь» по тем новинкам, которые мы постоянно внедряем».

Ознакомиться с условиями ипотечного кредитования и оформить заявку на кредит можно в ближайших отделениях и центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, на сайте www.bankuralsib.ru, по телефону круглосуточной информационной службы 8-800-200-55-20 или по телефону в Санкт-Петербурге (812) 719-75-93.

Ипотека является одним из ключевых розничных продуктов Банка УРАЛСИБ. В ноябре 2016 года объем выданных Банком ипотечных кредитов составил более 1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года практически в 10 раз. Процентные ставки по ипотеке в Банке начинаются от 10,8%, а заявку на кредит можно подать всего по двум документам. В ноябре 2016 года программа Банка УРАЛСИБ «Ипотечное кредитование физических лиц с государственной поддержкой» заняла вторую позицию рейтинга лучших ипотечных кредитов с госсубсидированием по версии портала Банки.ру, и вошла в десятку самых выгодных ипотечных программ с господдержкой по оценкам ипотечного центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet.

Также клиентам предлагается целый спектр собственных ипотечных программ и акций банка для самых разных категорий покупателей жилья. В декабре Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга рублевых ипотечных кредитов на покупку квартиры на вторичном рынке, опубликованный порталом Банки.ру.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: ErmakovaYA
просмотров: 75
дата: 22.12.16 | 11:15
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