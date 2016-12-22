Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования.



Срок кредитования по ипотечным программам – от 3 до 25 лет лет (30 лет по программе Ипотека с господдержкой) включительно. Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости). Срок рассмотрения заявки составляет от 1-3 рабочих дней.



Ставки действительны при минимальном первоначальном взносе от 10% от стоимости жилья в зависимости от программы кредитования. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала. Программа представлена во всех регионах присутствия Банка.



Актуализация ставок по программам ипотечного кредитования сделала предложение Банка УРАЛСИБ одним из лучших на рынке. Согласно исследованию портала Банки.ру программа Банка УРАЛСИБ «Ипотечное кредитование физических лиц с государственной поддержкой» заняла второе место в рейтинге лучших ипотечных кредитов с госсубсидированием и вошла в десятку самых выгодных ипотечных программ на покупку квартиры на вторичном рынке жилья.



Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать



Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2016 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 516 банкоматов, 525 платежных терминалов и 23 122 POS-терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 840 застройщиков и 2220 объектов жилья.



В 2016 году Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 рейтинга с лучшими условиями по ипотечным кредитам с госсубсидированием.



Банк сотрудничает с такими зарекомендовавшими себя компаниями-застройщиками, как БФА-Девелопмент, ООО «ГК ЦДС», ГК «Арсенал-Недвижимость», Холдинг Setl Group, ГК «Эталон-Инвест», «Группа ЛСР» и другие.





По программе «Ипотечное кредитование с государственной поддержкой» минимальный уровень процентных ставок снижен до 10,8% годовых, по программе «Ипотечное кредитование на приобретение готового и строящегося жилья» до 12% годовых, по программе «Рефинансирование ипотечного кредита в стороннем банке» до уровня 12,5% годовых, по программе «Ипотечное кредитование физических лиц под залог имеющегося жилья» до 13,5% годовых.Срок кредитования по ипотечным программам – от 3 до 25 лет лет (30 лет по программе Ипотека с господдержкой) включительно. Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости). Срок рассмотрения заявки составляет от 1-3 рабочих дней.Ставки действительны при минимальном первоначальном взносе от 10% от стоимости жилья в зависимости от программы кредитования. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала. Программа представлена во всех регионах присутствия Банка.Актуализация ставок по программам ипотечного кредитования сделала предложение Банка УРАЛСИБ одним из лучших на рынке. Согласно исследованию портала Банки.ру программа Банка УРАЛСИБ «Ипотечное кредитование физических лиц с государственной поддержкой» заняла второе место в рейтинге лучших ипотечных кредитов с госсубсидированием и вошла в десятку самых выгодных ипотечных программ на покупку квартиры на вторичном рынке жилья.Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ или по телефону 8 800 200-55-20.Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2016 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 516 банкоматов, 525 платежных терминалов и 23 122 POS-терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 840 застройщиков и 2220 объектов жилья.В 2016 году Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 рейтинга с лучшими условиями по ипотечным кредитам с госсубсидированием.Банк сотрудничает с такими зарекомендовавшими себя компаниями-застройщиками, как БФА-Девелопмент, ООО «ГК ЦДС», ГК «Арсенал-Недвижимость», Холдинг Setl Group, ГК «Эталон-Инвест», «Группа ЛСР» и другие. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: ErmakovaYA просмотров: 68

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