Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Банк УРАЛСИБ совместно с СГ УРАЛСИБ предложил предпринимателям страхование имуществ Банк УРАЛСИБ запустил продажи страхового продукта для юридических лиц «Защита имущества. Экспресс». Новая программа предусматривает страхование имущества, используемого в предпринимательской деятельности. Программа позволяет защитить бизнес от убытков, которые могут возникнуть вследствие пожара, затопления, стихийных бедствий, кражи и противоправных действий третьих лиц.



Страховой полис создан специально для представителей малого бизнеса, которые ведут административную деятельность или осуществляют розничную торговлю.



Полис «Защита имущества. Экспресс» включает три варианта страхования с лимитом ответственности в 500 тыс., 1,25 млн и 2,5 млн рублей при стоимости полиса 2 тыс., 5 тыс. и 10 тыс. рублей в год соответственно. Страховка начинает действовать через 10 дней после оплаты. Полис предусматривает безусловную франшизу 15 тыс. рублей на каждый страховой случай.



Получить более подробную информацию можно в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: ErmakovaYA просмотров: 73

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