Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Банк УРАЛСИБ в Санкт-Петербурге удвоил объемы кредитования малого бизнеса Банк УРАЛСИБ в Санкт-Петербурге в 4 квартале 2016 года удвоил объемы кредитования малого бизнеса по сравнению с началом текущего года.



В 2017 году УРАЛСИБ также планирует наращивать кредитный портфель в сегменте МСБ. Одним из ключевых направлений кредитования в Северо-Западном регионе станут продажи таких продуктов, как «Бизнес-инвест» и «Бизнес-ипотека», а также кредитование расчетного счета клиента в форме овердрафт.



Кроме этого, задачей 2017 года является внедрение новых технологий, позволяющих в сжатые сроки обеспечивать растущие потребности клиентов. Планируется запуск ряда новых сервисов и проектов: электронного документооборота, «Университета бизнеса» - бесплатного онлайн-обучения для предпринимателей, и многих других.



Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям целый ряд программ для развития бизнеса: целевые кредиты на приобретение коммерческой недвижимости или транспорта, кредиты на пополнение оборотного капитала, выгодное расчетно-кассовое обслуживание, удобные зарплатные проекты. Клиенты банка могут также воспользоваться удобными небанковскими сервисами: Интернет-бухгалтерией «Мое дело», сервисом юридических консультаций «Адвосервис», сервисом проверки контрагента «Светофор».



Более подробную информацию можно получить на сайте http://www.bankuralsib.ru/index.wbp . «В текущем году мы наблюдаем повышенную заинтересованность со стороны представителей сегмента МСБ в сотрудничестве с банком, что нашло отражение в увеличении количества открытых расчетных счетов и выданных кредитов», – отметила исполнительный директор по малому бизнесу Северо-Западного региона Банка УРАЛСИБ Елена Шенрок.В 2017 году УРАЛСИБ также планирует наращивать кредитный портфель в сегменте МСБ. Одним из ключевых направлений кредитования в Северо-Западном регионе станут продажи таких продуктов, как «Бизнес-инвест» и «Бизнес-ипотека», а также кредитование расчетного счета клиента в форме овердрафт.Кроме этого, задачей 2017 года является внедрение новых технологий, позволяющих в сжатые сроки обеспечивать растущие потребности клиентов. Планируется запуск ряда новых сервисов и проектов: электронного документооборота, «Университета бизнеса» - бесплатного онлайн-обучения для предпринимателей, и многих других.Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям целый ряд программ для развития бизнеса: целевые кредиты на приобретение коммерческой недвижимости или транспорта, кредиты на пополнение оборотного капитала, выгодное расчетно-кассовое обслуживание, удобные зарплатные проекты. Клиенты банка могут также воспользоваться удобными небанковскими сервисами: Интернет-бухгалтерией «Мое дело», сервисом юридических консультаций «Адвосервис», сервисом проверки контрагента «Светофор».Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: ErmakovaYA просмотров: 43

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