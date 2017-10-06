Бенефис известного архангельского хореографа и режиссёра состоится в АГКЦ
сегодня 09:26
28
0
15 октября в 16:00 на главной сцене Архангельского городского культурного центра состоится бенефис талантливого артиста, балетмейстера, режиссёра-постановщика, замечательного, творческого человека - Андрея Пономарёва.
Зрителям будет представлена насыщенная и разнообразная программа. Театр народной и современной культуры «Поморская артель» представит премьеру театрализованного представления «Смех и горе у Белого моря».
Также гостей вечера ждёт встреча с известными и любимыми архангельскими коллективами: Государственным академическим Северным русским народным хором, детским хореографическим ансамблем «Дружба», Архангельским театром драмы им. М.В.Ломоносова, Архангельским молодёжным театром и заслуженным деятелем искусств РФ Виктором Пановым, Архангельским театром кукол и Заслуженной артисткой РФ Ниной Тумановой, ансамблем «Сполохи», модельным агентством «Николай Терюхин»; Заслуженной артисткой РФ Аллой Сумароковой и другими творческими представителями города Архангельска.