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Бенефис известного архангельского хореографа и режиссёра состоится в АГКЦ

сегодня 09:26
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15 октября в 16:00 на главной сцене Архангельского городского культурного центра состоится бенефис талантливого артиста, балетмейстера, режиссёра-постановщика, замечательного, творческого человека - Андрея Пономарёва.
 
 
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Зрителям будет представлена насыщенная и разнообразная программа. Театр народной и современной культуры «Поморская артель» представит премьеру театрализованного представления «Смех и горе у Белого моря».

Также гостей вечера ждёт встреча с известными и любимыми архангельскими коллективами: Государственным академическим Северным русским народным хором, детским хореографическим ансамблем «Дружба», Архангельским театром драмы им. М.В.Ломоносова, Архангельским молодёжным театром и заслуженным деятелем искусств РФ Виктором Пановым, Архангельским театром кукол и Заслуженной артисткой РФ Ниной Тумановой, ансамблем «Сполохи», модельным агентством «Николай Терюхин»; Заслуженной артисткой РФ Аллой Сумароковой и другими творческими представителями города Архангельска.
Автор: АГКЦ
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