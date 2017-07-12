На этот раз молодые семьи собрались вместе, чтобы лучше изучить свой Северный край. К 80-летию Архангельской области родители с детьми изготовили плакат «Моя малая Родина: интересные факты об Архангельской области» в стиле библиотечного квилта.

В условиях современной жизни библиотека призвана внедрять новые креативные формы и методы в повседневной работе с читателями. Такой подход помогает сделать библиотеку привлекательной и актуальной в глазах местного сообщества и особенно молодежи. Очередным новшеством стал библиотечный квилт. Что же такое «квилт»? В современном мире это слово имеет несколько значений. Изначально квилт – это стеганое полотно, выполненное в технике лоскутного шитья. Библиотекари апробировали квилт в своей работе с клубом молодой семьи и составили стенд из «лоскутков» с интересными фактами о нашем Северном крае.

Каждая семья нашла интересные факты об истории Северного края и городе Архангельске, о достопримечательностях, национальных парках и музеях, о знаменитых людях, о географических особенностях, растительном и животном мире нашей области. Все заметки библиотекари оформили в виде ярких квадратов, которые собрали в единую композицию, предварительно прочитав всю информацию на них, и узнали для себя много нового и интересного.

Уважаемые друзья! Посетив Октябрьскую библиотеку №2, вы тоже можете принять участие в квилте, приклеив свой «лоскут» с интересным фактом об Архангельской области.

О других мероприятиях Октябрьской библиотеки №2 вы можете узнать по телефону: 20-67-65 или в группе социальной сети «ВКонтакте» «Книжный берег».