Библиотека приглашает на День семейного отдыха

Читатели могут принять участие в игровой программе «Весёлое Новогодие». Великолепная ёлка зажжет свои огни.Дед Мороз и Снегурочка, Снеговик и Баба-Яга - всеми любимые сказочные герои, которые всегда приходят к нам в преддверии Нового года - удивят гостей своими сюрпризами, проведут веселые игры и конкурсы.В этот день в библиотеке состоится награждение участников конкурса декоративно-прикладного творчества среди читателей «Парад снеговиков».Праздничная атмосфера сохранится и во время мастер-классов для малышей и читателей постарше. Каждый желающий под руководством опытных наставников сделает неповторимое новогоднее украшение.Приходите в библиотеку всей семьей!