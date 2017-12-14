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Библиотека приглашает в мир музыки

сегодня 16:55
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В декабре Маймаксанская библиотека №6 приглашает читателей на музыкальный ретрочас «Старая пластинка».
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Ведущие предложат вспомнить пусть не всё, но очень многое: созданное, спетое, сыгранное, прочувствованное. Во все времена люди любили хорошую музыку, и сегодня ретро-хиты 60-80-х годов на пике популярности.

Музыка… Для каждого она своя, и нельзя представить существование человечества без неё. Ещё древние люди тянулись к этому виду искусства. До сих пор музыка остается неотъемлемой частью жизни человека, она обладает магической силой, затрагивающей самые тонкие струны человеческой души.

Прозвучат любимые песни в исполнении М. Магомаева, В. Ободзинского, Л. Лещенко ВИА «Песняры» и «Лейся песня».

 
 
Автор: cbs
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