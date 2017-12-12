Библиотека приглашает в путешествие на родину Матушки Зимы

В декабре Маймаксанская библиотека №6 приглашает школьников Маймаксанского округа совершить виртуальное путешествие в Яренск – на родину Матушки Зимы.

Зима – это чарующее и сказочное время, когда нас радуют белоснежные просторы и узорные снежинки. Яренск находится в юго-восточной части Архангельской области. На одной из улочек этого старинного северного села стоит особняк 19 века купца Ешкилева. Именно здесь сейчас живет Матушка Зима со своими помощницами – Снежинками. Интересна история появления Матушки Зимы. 21 декабря 1882 года в Яренске была сильная метель с северным ветром, «так что крыши многих домов сняло». Именно в такую ночь у Деда Мороза и Метелицы родилась дочка, и назвали ее Зимушка.

Ребят ждет виртуальная экскурсия по двухэтажному старинному особняку, а также по большой Поляне сказок, где живут Леший, Кикимора и Баба-Яга.