Бизнес Северодвинска работает в Устьянах

Заместитель главы города корабелов по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков возглавил делегацию северодвинских предпринимателей, работающую в Устьянах. Отправной точкой визита стала экскурсия на градообразующие предприятия района.

После этого в посёлке Октябрьский прошло совещание «Моногорода: новые точки роста», которое провёл заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.

- Главной целью нашей встречи стал поиск путей и возможностей создания новых бизнесов на территории моногородов Архангельской области, а также поиск их сильных сторон для стимулирования предпринимательской инициативы, - рассказал Олег Бачериков.

По словам заместителя главы Северодвинска, все моногорода Поморья работают в связке: бизнес - институты развития - власть.

- На совещании свои инструменты поддержки представили федеральные институты развития: МСП-банк, фонд развития промышленности и фонд развития моногородов. А региональный компонент продемонстрировали КРАО, фонд микрокредитования «Развитие», бизнес-инкубатор и «Инвестиционная компания «Архангельск», - пояснил Олег Бачериков.

Он добавил, что подробную информацию по инструментам поддержки можно получить как на сайтах институтов развития, так и в управлении экономики администрации города.

- Мы приглашаем предпринимателей Северодвинска на совещание с МСП-банком. Оно пройдет 11 декабря с 14:00 до 15:00 в малом зале заседаний администрации города. Уверен, такие встречи пойдут на пользу бизнесу, а значит, и экономике города, - заключил Олег Бачериков.