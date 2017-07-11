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Бизнес-омбудсмен и МФЦ: сотрудничество на благо предпринимателей Поморья

сегодня 16:39
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Бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев и и.о. директора ГАУ АО «Архангельский региональный многофункциональный центр» Дмитрий Баландин обсудили взаимодействие по работе с предпринимательским сообществом.
 
 
 
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Напомним, МФЦ (многофункциональный центр) – это учреждение, работа которого построена по принципу «единого окна». МФЦ предоставляет населению и организациям государственные и муниципальные услуги, подбирает удобный способ взаимодействия между гражданами и представителями исполнительной власти.

В настоящее время Архангельское региональное отделение МФЦ имеет в своей структуре 30 постоянно действующих обособленных подразделений, сотрудники которых также осуществляют прием и выдачу документов вне отделения (в муниципальных образованиях – поселениях).

Кроме стандартных окон по обслуживанию всех заявителей работают специализированные окна – для предпринимателей. Во всех отделениях МФЦ организовано предоставление более восьмидесяти федеральных, областных и муниципальных услуг, имеющих отношение к организации и развитию своего дела.

Отметим, что в рамках действующего соглашения о взаимодействии между правозащитным институтом и многофункциональным центром, специалисты МФЦ обеспечивают прием обращений и жалоб от субъектов предпринимательской деятельности с последующей передачей их на рассмотрение бизнес-омбудсмену.

«Наша совместная работа направлена на взаимодействие по вопросам поддержки и защиты интересов предпринимателей, снижения административных барьеров и повышения доступности представителей бизнеса к получению качественных услуг и информации. Убедился на личном примере, что получать услуги в МФЦ по принципу одного окна – это удобно и оперативно», – подчеркнул в ходе экскурсии по центру уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.

По словам Дмитрия Баландина, за первое полугодие 2017 года в МФЦ обратились более 1750 представителей бизнеса по вопросам налоговой службы, также оказано более 400 информационных услуг по вопросам федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

В ходе встречи была достигнута договоренность о содействии в информировании субъектов предпринимательской деятельности. Так, при обращении в отделения МФЦ предприниматели смогут получить информацию о формах и способах защиты прав в институте уполномоченного, а при обращении к бизнес-омбудсмену сведения о предоставлении необходимых слуг в МФЦ.

Автор: Business News
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