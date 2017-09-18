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Бизнес-защитник Иван Кулявцев поздравляет «Опору России» с 15-летием

сегодня 17:25
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Иван Кулявцев отметил, что работа в «Опоре России» оказала значительное влияние на его успехи в предпринимательской деятельности и профессиональную карьеру.
 
 
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Напомним, общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства была создана 18 сентября 2002 года. В составе «Опоры России» действует 80 региональных отделений от Калининграда до Камчатки, которые защищают права предпринимателей на местах.

Свою историю взаимодействия с крупнейшим бизнес-сообществом рассказал архангельский бизнес-защитник Иван Кулявцев:

С 2008 года я взаимодействую на общественных началах с коллегами в «ОПОРЕ РОССИИ», принимал участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, встречался с руководителями федеральных ведомств и структур. За эти годы мы многое достигли вместе, выросли и преодолели. Важно, что из объединения единомышленников мы стали сильной командой, большой семьей и добрыми товарищами, к единому голосу которых прислушиваются.

Благодаря поддержке и доверию коллег-предпринимателей, которые единогласным решением Совета Архангельского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» рекомендовали меня на должность бизнес-уполномоченного, сегодня у меня есть реальная возможность помогать предпринимателям, развивать родной регион и способствовать повышению качества жизни северян.

Мне небезразлично, что происходит в обществе и в том числе с предпринимательской активностью. Это стало одним из факторов, чтобы принять решение на профессиональной основе защищать права предпринимателей. 

Моя задача быть профессионалом в своем деле и задействуя все инструменты в рамках полномочий приносить пользу предпринимательскому сообществу Архангельской области.

Кто такой сегодня предприниматель?! Это и работодатель, и налогоплательщик, и строитель, и кондитер, и музыкант, и просто неравнодушный человек, развивающий территории, создающий условия для лучшей жизни своих земляков.

Наша общая задача – сокращение административных барьеров и повышение результативности сотрудничества бизнеса и власти. Один из действенных инструментов – регулярная работа с бизнес-объединениями.

Благодарю всех коллег за взаимодействие и поддержку. Настроен на продолжение активной и результативной работы.

Предприниматели – опора России!


Автор: Business News
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