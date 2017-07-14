Бизнесмены Новодвинска собрались на расширенное заседание совета предпринимателей

В администрации Новодвинска, при главе города, прошло расширенное заседание совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства.

На встречу с представителями местного бизнес-сообщества были приглашены: уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев, Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, а также представители крупнейших и успешных бизнес-предприятий Новодвинска: генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв, директор по экономике и финансам АЦБК Олег Губин, генеральный директор ЗАО «Архангельский фанерный завод» Павел Бурчаловский, директор ООО «ТЭЧ-Сервис» Михаил Булынин.

- Сегодня в Новодвинске функционирует более 800 предприятий, - отметил глава города Сергей Андреев. - Самые крупные из них - это Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, фанерный завод. Объём реализации продукции на территории города за прошлый год составил - более 29 миллиардов рублей, большинство этого объёма приходится на долю АЦБК.

В повестке заседания было обозначено три вопроса. Первым с докладом о деятельности объединения представителей малого и среднего предпринимательства, о взаимодействии предпринимателей с органами власти и бизнес-объединениями и о создании комфортных условий для ведения бизнеса выступил Иван Кулявцев.

- На самом деле, и Правительство Архангельской области и Государство в целом заинтересовано в развитии малого и среднего предпринимательства, - прокомментировал бизнес-омбудсмен Иван Кулявцев. - Власти оказывают поддержку, создают инструменты для того, чтобы пожелания малого и среднего предпринимательства транслировались на самый высокий уровень. Очень важно участвовать в таких мероприятиях, которые проводятся при главах муниципальных образований, где поднимаются, обсуждаются и решаются важные вопросы развития предпринимательства.

Следующая тема, которая была озвучена на совете - создание регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), основными целями которого являются усиление и укрепление русской государственности, обороноспособности России, духовное, нравственное, социальное, культурное возрождение нашей страны. Отметим, что при региональном отделении ВРНС был организован архангельский клуб предпринимателей. Присоединиться к этому направлению деятельности всех представителей новодвинского бизнес-сообщества призвал Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.



В завершении заседания совета состоялась презентация проекта «Лесной Наукоград 3.0», посвящённого комплексному развитию моногорода Новодвинска. Перспективную программу развития нашего города представил директор Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» Юрий Трубин. Напомним, что именно этот проект по итогам обучения по программе Фонда развития моногородов был признан лучшим и получил гран-при.

- На такой встрече я был впервые и у меня остались только положительные впечатления, - отметил индивидуальный предприниматель Евгений Глебов. - Сегодня были подняты вопросы, касающиеся развития нашего Новодвинска, как моногорода. Согласно представленного проекта - перспектива развития полностью зависит от крупных предприятий таких как АЦБК, АФЗ, ТЭЧ-Сервис. Также хотелось бы добавить, что малый и средний бизнес тоже должны проявлять активность в развитии нашего города.

- Меня сегодня интересовало много вопросов, один из которых касается нашей молодежи, - акцентировал индивидуальный предприниматель Константин Карышев. - На сегодняшний день есть проблемы связанные с оттоком молодёжи из Новодвинска. Для привлечения квалифицированных специалистов нужна определённая мотивация со стороны работодателей. Было интересно узнать, что Архангельский ЦБК проводит активную работу с молодёжью по обеспечению их жильём, получением образования, повышением их квалификации,заработной платы.

В следующий раз совет по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Новодвинск» соберётся для решения вопросов улучшения предпринимательской среды в сентябре.