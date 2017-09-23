Благоустройство Новодвинска продолжается

В городской аллее по улице 50-летия Октября началась подготовительная работа по обустройству нового ограждения и пешеходной дорожки. Также полным ходом идёт благоустройство трёх дворов.

В городской аллее по улице 50-летия Октября начались подготовительные работы для обустройства нового ограждения и пешеходной дорожки. Большегрузная техника демонтирует старый железобетонный забор, вскрывает асфальтовое тротуарное покрытие. Напомним, что приведение городской аллеи в современный вид началось ещё в июле текущего года. В рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов было выполнено обустройство только части аллеи - от площади Ленина до улицы Пионерской. Сейчас работы ведутся на оставшемся участке - от Пионерской до Фронтовых бригад. Финансовую поддержку в благоустройстве одного из любимых прогулочных мест новодвинцев оказывает руководство АО «Архангельский ЦБК».

- Между администрацией Новодвинска, АО «Архангельский ЦБК» и подрядной организацией подписано трёхстороннее соглашение на выполнение благоустройства оставшейся части городской аллеи, - прокомментировала заместитель главы Новодвинска по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству Мария Хвостюк. - В аллее будет также выложена тротуарная дорожка, установлено новое ограждение и недостающие скамейки, которые уже закуплены. Ещё в рамках этого соглашения мы планируем выполнить ремонт дорожек, ведущих к остановке и в сторону администрации.

Активными темпами идёт обустройство и трёх дворовых территорий Новодвинска. На работы, выполняемые во дворах в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году из средств федерального, областного и местного бюджетов выделено более 6 миллионов рублей.

Так во дворе домов № 1, № 1 корпус 1 по ул. Советов и № 2 корпус 1 по ул. Уборевича, согласно утверждённого проекта, проводятся работы по устройству детской игровой площадки, установке малых архитектурных форм, озеленению, обустройству пешеходной дорожки из тротуарной плитки, гостевой стоянки из щебня, предусмотрен здесь и ямочный ремонт дворового проезда.

Во дворе дома № 45 корпус 1 по ул. Двинской выполнят работы по озеленению территории, установке малых архитектурных форм, детской площадки с детским игровым комплексом, устройству ограждения зоны отдыха с детскими площадками, гостевой стоянки из щебня, асфальтированию дворового проезда, устройству пандуса.

А во дворе, расположенном по адресу ул. Первомайская дом 8 и дом № 29 корпус 2 по ул. 3-ей Пятилетки проведут работы по асфальтированию внутридворовой дороги.

- На данный момент в двух дворах, где будут проводиться работы по асфальтированию дорог, уже выполнено фрезерование дорожного полотна, - отметила заместитель главы Новодвинска по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству Мария Хвостюк. - На следующей неделе по прогнозам обещают сухую погоду и я думаю, что субподрядчик выполнит свои обязательства и всё заасфальтирует. Ну, а работы по установке детского оборудования, устройства тротуарных дорожек, стоянок ведутся каждый день, согласно составленных графиков, отставаний нет. Срок окончания всех работ по муниципальному контракту - 25 октября.