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Архангельск: Новости компаний

     

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Более 100 участников зарегистрировались на «Проектный завод» в Архангельске

Впервые 18 февраля в лофт–пространстве «Слон» состоится уникальное мероприятие «Проектный завод», который соберет более 100 участников со всего региона. Организатор мероприятия – Корпорация развития Архангельской области.
Более 25 экспертов, ведущих бизнес-практиков примут участие, чтобы не просто оценить проектные идеи, но и проконсультировать в режиме нон-стоп всех желающих по таким темам, как построение бизнес- и финансовых моделей, успешная инвестиционная презентация, гарантия роста продаж.

«Проектный завод» будет состоять из трех частей, условно разделенный по направлениям: экспертиза, возможности и перспективы. С приветственным словом выступят представители корпорации развития Архангельской области и регионального министерства экономического развития.

В первой части «Перспективы»» состоится защита проектов в рамках регионального проекта «Перспективные кадры для экономики региона». Планируется участие губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Ему представят результаты многомесячной работы проектных команд по направлениям «Развитие инновационной экосистемы в регионе», ««Большой Архангельск: развитие физических и социальных инфраструктур в агломерации Архангельск-Северодвинск-Новодвинск», «Механизмы вовлечения населения в развитие городского пространства (г. Архангельск)», «Формирование образа Чиновника 2.0».

Во второй части «Возможности» участникам расскажут про возможности федеральных и региональных институтов развития, а также представят успешные проекты, которые уже смогли воспользоваться поддержкой и масштабировали бизнес.

В третьей части «Экспертиза» организаторы проведут экспертную сессию для проектов. Именно на ней можно будет пообщаться с профессионалами из различных областей: маркетинг, реклама, продвижение. В формате десятиминутных консультаций состоится разбор всех проблемных точек будущего проекта. В перспективе наиболее интересные из них будут приглашены на сопровождение Корпорацией развития Архангельской области, рекомендованы для подачи заявок в региональные и федеральные институты развития, а также на участие в архангельском этапе Startup Tour Сколково.

«Сейчас мы уже на финишной прямой и становится понятно, что интерес со стороны предпринимателей к подобным мероприятиям есть. Большой интерес к «Проектному заводу» подтверждается ежедневными регистрациями и обратной связью, которую мы получаем.

Сегодня в Архангельской области крайне не хватает открытых площадок для коммуникации людей различных профессиональных компетенций, именно на стыке областей рождаются инновационные разработки и успешные бизнесы», -прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев.

На мероприятие приглашаются СМИ, аккредитация по телефону 200-658.
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автор: korpo
просмотров: 13
дата: 15.02.17 | 23:41
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