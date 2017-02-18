Архангельск: Новости компаний

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Более 245 млн рублей выплачено пенсионерам Поморья на оплату проезда к месту отдыха

35 257 неработающих пенсионеров региона получили в 2016 году компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Общая сумма выплат составила 245 миллионов рублей.

Неработающие пенсионеры – получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, – имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.

За компенсацией пенсионер может обратиться один раз в два года в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства (непосредственно или по почте) или в МФЦ.

Компенсацию пенсионеры-северяне могут получать в двух видах. В-первых, до поездки в виде предоставления проездных документов до места отдыха и обратно, которые пенсионер получает на основании специальных талонов, оформленных в органах ПФР при наличии путевки в санаторий, профилакторий, дом отдыха. Во-вторых, можно возместить расходы, произведенные при приобретении билетов, подав заявление в органы ПФР после осуществления поездки к месту отдыха и обратно.

При обращении в органы ПФР или отделения МФЦ за компенсацией в виде возмещения расходов после поездки по территории России пенсионеру достаточно подать заявление и приложить к нему проездные документы (билеты). Пенсионер может отдыхать в санатории, профилактории или в любом другом месте, организуя свой отдых самостоятельно.

Компенсация производится в пределах стоимости проезда:

  • железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
  • воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
  • внутренним водным транспортом – в каюте третьей категории речного судна всех линий сообщений;
  • морским транспортом – в каюте 4-5 групп морского судна регулярных транспортных линий;
  • автомобильным транспортом – в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.

Обращаем внимание, что в стоимость проезда, подлежащую возмещению, не включаются расходы на постельное белье, дополнительное питание, бронирование билетов или получение какой-либо справки из кассы, поскольку данные расходы не входят в стоимость проезда и относятся к расходам на оказание дополнительных услуг.

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автор: pfr
просмотров: 35
дата: 18.02.17 | 11:48
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