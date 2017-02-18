Архангельск: Новости компаний

35 257 неработающих пенсионеров региона получили в 2016 году компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Общая сумма выплат составила 245 миллионов рублей.

Неработающие пенсионеры – получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, – имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.

За компенсацией пенсионер может обратиться один раз в два года в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства (непосредственно или по почте) или в МФЦ.

Компенсацию пенсионеры-северяне могут получать в двух видах. В-первых, до поездки в виде предоставления проездных документов до места отдыха и обратно, которые пенсионер получает на основании специальных талонов, оформленных в органах ПФР при наличии путевки в санаторий, профилакторий, дом отдыха. Во-вторых, можно возместить расходы, произведенные при приобретении билетов, подав заявление в органы ПФР после осуществления поездки к месту отдыха и обратно.

При обращении в органы ПФР или отделения МФЦ за компенсацией в виде возмещения расходов после поездки по территории России пенсионеру достаточно подать заявление и приложить к нему проездные документы (билеты). Пенсионер может отдыхать в санатории, профилактории или в любом другом месте, организуя свой отдых самостоятельно.

Компенсация производится в пределах стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;

внутренним водным транспортом – в каюте третьей категории речного судна всех линий сообщений;

морским транспортом – в каюте 4-5 групп морского судна регулярных транспортных линий;

автомобильным транспортом – в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.