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Более 3 млн рублей пойдет на развитие детских проектов в регионах

вчера 23:10
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Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» за восемь месяцев 2017 года с помощью благотворительного сервиса Tele2 собрал 3 019 799 рублей пожертвований.
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Благотворительный сервис Tele2 был запущен в январе 2017 года. За шесть месяцев число его пользователей в различных регионах России выросло в четыре раза. В августе число подписчиков превысило 16 тыс. Наиболее активными пользователями являются жители Пермского края, Ленинградской, Челябинской, Московской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Кузбасса.

«Мы признательны абонентам Tele2 из разных городов России за участие и финансовую помощь, которая позволяет поддерживать людей, решающих самые разные проблемы детства. Благодаря средствам, которые мы соберем в том числе и с помощью благотворительного сервиса Tele2, мы планируем увеличить не только количество грантополучателей до шести, но и срок финансовой поддержки победителей с одного до полутора – двух лет», – рассказала Евгения Телицына, исполнительный директор фонда.

Четыре социальных предпринимателя – победители конкурса «Навстречу переменам» –получают от фонда грант в размере 1,2 миллиона рублей на один год. В прошлом году фонд рассмотрел более 300 заявок со всей России, в этом – более 400, в том числе проекты из Архангельской области.  

Принять участие в сборе просто: достаточно набрать на телефоне *453# и нажать «Вызов». После этого каждый день с лицевого счета абонента будут списываться 5 рублей в пользу фонда. Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#. Подписчики сервиса каждую неделю получают информацию о людях, которым оказывается помощь. Подробнее о сервисе, а также о других способах сделать пожертвование в фонд можно узнать в разделе «Помочь» на сайте фонда «Навстречу переменам».
Автор: Tele2
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