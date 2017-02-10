Архангельск: Новости компаний

С сентября по декабрь 2016 года сотрудники Пенсионного фонда в городах и районах Архангельской области провели 240 уроков для учащихся школ и более 50 лекций для студентов высших и средних учебных заведений по пенсионной грамотности.

С основами пенсионной грамотности ознакомились более 5 тысяч старшеклассников и студентов региона.



Программа повышения пенсионной грамотности, которая с 2011 года проводится ПФР для молодёжи, призвана сформировать у подрастающего поколения пенсионную культуру и понимание личной ответственности каждого за свое будущее пенсионное обеспечение.



Специально для таких уроков Пенсионный фонд ежегодно обновляет учебное пособие - учебник «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Он содержит написанную на доступном языке информацию о правилах формирования и расчёта пенсий и пенсионной формуле, словарь основных понятий и терминов. В виде схем и рисунков в нем представлена информация об основах обязательного пенсионного страхования, механизмах формирования будущей пенсии, примеры расчета страховой пенсии и др.



Старт информационно-разъяснительной кампании среди школьников и студентов в 2016 году был дан Отделением ПФР по Архангельской области в сентябре – наш регион участвовал в ежегодном общероссийском Едином дне пенсионной грамотности. В рамках Единого дня пенсионной грамотности состоялись презентации образовательного курса ПФР для старшеклассников и студентов.



- В 2017 году в городах и районах области Пенсионный фонд продолжает работу по обучению пенсионной грамотности: наши сотрудники проводят занятия в школах и экскурсии в управлениях, - говорит управляющий Отделением ПФР по Архангельской области Александр Гаврилов.