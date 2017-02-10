наверх
Новости Архангельска
10 февраля, пятница 11:59
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Более 5 тысяч учащихся области ознакомились с основами пенсионной грамотности

С сентября по декабрь 2016 года сотрудники Пенсионного фонда в городах и районах Архангельской области провели 240 уроков для учащихся школ и более 50 лекций для студентов высших и средних учебных заведений по пенсионной грамотности.
С основами пенсионной грамотности ознакомились более 5 тысяч старшеклассников и студентов региона.

Программа повышения пенсионной грамотности, которая с 2011 года проводится ПФР для молодёжи, призвана сформировать у подрастающего поколения пенсионную культуру и понимание личной ответственности каждого за свое будущее пенсионное обеспечение.

Специально для таких уроков Пенсионный фонд ежегодно обновляет учебное пособие - учебник «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Он содержит написанную на доступном языке информацию о правилах формирования и расчёта пенсий и пенсионной формуле, словарь основных понятий и терминов. В виде схем и рисунков в нем представлена информация об основах обязательного пенсионного страхования, механизмах формирования будущей пенсии, примеры расчета страховой пенсии и др.

Старт информационно-разъяснительной кампании среди школьников и студентов в 2016 году был дан Отделением ПФР по Архангельской области в сентябре – наш регион участвовал в ежегодном общероссийском Едином дне пенсионной грамотности. В рамках Единого дня пенсионной грамотности состоялись презентации образовательного курса ПФР для старшеклассников и студентов.

- В 2017 году в городах и районах области Пенсионный фонд продолжает работу по обучению пенсионной грамотности: наши сотрудники проводят занятия в школах и экскурсии в управлениях, - говорит управляющий Отделением ПФР по Архангельской области Александр Гаврилов. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: pfr
просмотров: 50
дата: 10.02.17 | 10:28
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080